Silas Câmara confirma pré-candidatura ao governo do Amazonas

O deputado federal, Silas Câmara (PRB), anunciou nesta terça-feira (30) sua pré-candidatura na eleição suplementar para governador do Amazonas, prevista para ocorrer no dia 6 de agosto, em razão da cassação do ex-governador José Melo. Câmara foi o terceiro mais votado, com 115.770 votos, no primeiro turno das últimas eleições para Prefeitura de Manaus, em 2016.

Em mensagem compartilhada por um aplicativo de celular, Silas Câmara disse agradecia aos partidos PRB, PTC e PSC pela união em torno da candidatura ao Governo do Estado do Amazonas. “Quero externar meus agradecimentos aos partidos pela união em torno da nossa pré-candidatura ao Governo do Estado do Amazonas. São quase 20 anos trabalhando de sol a sol, sempre próximo da população seja da capital e principalmente do interior”, escreveu.

Confirmaram a pré-candidatura na eleição para o Governo do Estado, além de Silas Câmara, os deputados estaduais José Ricardo (PT) e Luiz Castro (Rede), o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wilker Barreto (PHS), o vereador Marcelo Serafim (PSB).

