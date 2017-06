Silas anuncia nesta segunda-feira sua posição nestas eleições e se apoiará Amazonino

Silas Câmara recuou de sua pré-candidatura ao governo na sexta-feira à noite – Michael Dantas

O deputado federal Silas Câmara (PRB), que recuou de sua pré-candidatura ao governo do Estado no pleito suplementar na noite da última sexta-feira, afirmou que vai anunciar nesta segunda-feira (19) seu posicionamento em relação à disputa majoritária. Silas poderá apoiar a campanha de Amazonino Mendes (PDT).

Sem dar maiores detalhes, o parlamentar adiantou que se reuniu com seu grupo político na tarde deste domingo e, que, nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa, irá divulgar como vai marchar.

Mas, nos bastidores, é dado como certo o seu apoio à candidatura do ex-prefeito Amazonino, lançado oficialmente em convenção partidária na manhã da sexta-feira (16). Perguntado sobre esse apoio, Silas não respondeu.

Se for confirmada a aliança do PRB à candidatura de Amazonino, o ex-prefeito terá em torno de si uma ampla frente de partidos, representados pelo PSDB, do prefeito de Manaus, Arthur Neto; o PSD, do senador Omar Aziz, além do DEM, dirigido no Estado pelo deputado federal Pauderney Avelino; e o PV.

Até às 19h da última sexta-feira, Silas Câmara e o coronel da Polícia Militar, Amadeo Soares (PSC), eram pré-candidatos a governador e vice, respectivamente, nessa eleição suplementar. Inclusive, ele foi o primeiro entre os pré-candidatos que apresentou chapa completa.

Mas, ao chegar à sua convenção, Silas comunicou sua decisão, alegando que não compactuava com a “carnificina que tomou conta da política amazonense”.

