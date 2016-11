Sidney Leite entrega cargo de secretário da Sepror e volta a ser deputado na Aleam

Sidney Leite (Pros) entregou, na manhã desta quarta-feira (16), o cargo de titular da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) ao governador José Melo (Pros). Depois de um ano e oito meses comandando a pasta, Sidney voltará a assumir o segundo mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (17).

“Chegou a hora. Fui eleito deputado estadual e essa é a hora de voltar às atividades na casa legislativa. Cumprir o que o povo confiou a mim”, afirmou.

Sidney anunciou oficialmente para os servidores da secretaria sua saída do cargo e fez um balanço do trabalho realizado na gestão dele.

“Foi um período economicamente muito difícil para o país e para o Amazonas de maneira geral. Mesmo assim, tivemos muitos avanços no nosso estado. Saio com a sensação de dever cumprido”, afirmou Leite.

Sidney Leite relembrou projetos realizados durante a sua gestão, entre eles, o programa de mecanização agrícola e a qualificação de técnicos e produtores rurais.

“A utilização de máquinas e tratores substituindo o penoso trabalho do machado e da enxada já é uma realidade em 26 municípios do Amazonas. O tempo entre a preparação da terra, o plantio e a colheita reduziu bastante, a produtividade aumentou, a renda dos trabalhadores também. A mecanização é sem dúvida o terceiro braço da família rural no Amazonas e já atendemos pelo menos mil famílias”.

Sobre a mudança do executivo para o legislativo, Sidney defendeu que na função de deputado deve contribuir mais para os interesses do estado. “Nesse momento de recessão econômica, a política é fundamental para o avanço de todos os setores públicos”, disse.

O governador José Melo deve anunciar o nome do novo secretário da Sepror nos próximos dias. Com a saída de Sidney, o atual secretário executivo, Valdenor Cardoso, assume interinamente até o anúncio oficial de Melo.

‘Dança das cadeiras’

Sidney volta a assumir a vaga que estava sendo ocupada pelo deputado Francisco do Nascimento Gomes (PSD), mais conhecido por ‘Dr. Gomes’, que, por sua vez, deve voltar a assumir o cargo de vereador na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Entretanto, faltando pouco mais de um mês para o fim do mandato na casa municipal, o mais provável é que Gomes peça a titularidade de uma vaga aberta na Aleam, como suplente do deputado estadual Frank Bi Garcia (PSDB), que foi eleito prefeito de Parintins na última eleição e deve assumir no dia 1º de janeiro de 2017.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO