Sidney Leite afirma preferir Executivo ao Legislativo e já articula apoio à sua candidatura para presidir Aleam

Aos 49 anos de idade e com um currículo político expressivo, o deputado estadual e vice-presidente do Partido Republicano da Ordem Social (Pros-AM), Sidney Leite confessa que gosta mais de atuar no Executivo do que no Legislativo. Mesmo assim, ele articula, nos bastidores, apoio a sua candidatura à presidência da Assembleia Legislativa e afirma que a casa precisa ser renovada. Leite já foi vice-prefeito e prefeito por três mandatos em Maués, além de ter sido secretário de Manaus e do governo do Amazonas.

EM TEMPO – O senhor estava há um ano e sete meses na Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror). O que motivou sua saída da pasta?

Sidney Leite – Eu entendo que dei a minha contribuição para o estado na Sepror e lá é uma secretaria que tem muitas demandas. Eu organizei naquilo que eu pude, com os parcos recursos por conta dessa crise que estamos atravessando. Conseguimos avançar na recuperação de estradas, ramais e vicinais. Fui eleito deputado estadual e retomo o meu mandato com o compromisso de defender o meu Estado, principalmente no interior. Lutar – que é uma das bandeiras que eu defendo – pela interiorização do desenvolvimento econômico, haja vista que o fato de tudo estar concentrado em Manaus causa prejuízo para o Amazonas. Primeiro que a população do interior se sente obrigada a vir para Manaus pela falta de oportunidade econômica em seus municípios; segundo, os empresários querem investir no interior, mas não podem pela falta de investimento efetivo, então isso ao longo do tempo tem causado prejuízo muito grande.

EM TEMPO – E como se deu esse consenso com o governador José Melo (Pros) para sua saída da secretaria e retorno à Assembleia Legislativa do Estado (Aleam)?

SL – Eu conversei com ele, comuniquei a minha decisão, já que eu tenho uma boa relação com o governador e coloquei que era chegado o momento de eu voltar, mesmo sabendo que a gente enfrenta um momento difícil com a crise econômica. José Melo aceitou e respeitou.

EM TEMPO – E qual o balanço da sua gestão à frente da Sepror?

SL –Nós tivemos um avanço significativo na questão da redução da inadimplência do crédito, mesmo com toda a crise, negociando com os bancos, com a participação da Federação da Agricultura e de outros segmentos. Quero ressaltar a ação da bancada federal do Estado do Amazonas no Congresso Nacional junto ao governo federal, que foi incluir o Amazonas na medida provisória 733, não só o Amazonas como o Norte. Trabalhamos pela implantação de um programa que é a mecanização agrícola. Ela é boa do ponto de vista ambiental, porque não há necessidade da queimada, e nós só trabalharíamos em áreas já modificadas. Ela é boa do ponto de vista da produção, porque você ganha em produtividade. Do ponto de vista humano, com o aumento de produção, o produtor tem mais venda. Implantamos um núcleo de educação e formação, dentro da Secretaria do Estado da Produção Rural (Sepror). Criamos programas e projetos que não existiam e hoje estão aí, à disposição do governo do Estado.

EM TEMPO – E neste último biênio de mandato parlamentar, quais serão suas bandeiras na Assembleia?

SL – Nós temos algumas demandas imediatas, uma delas que me preocupa é a privatização do setor elétrico do Estado do Amazonas. Preocupa-me porque ao logo do tempo temos visto o esforço do governo federal em fazer investimentos, mas esses investimentos têm se mostrado insuficientes, mesmo ressaltando o gasoduto Coari Manaus, que foi orçado por um valor inferior a US$ 2 bilhões e custou mais de US$ 4 bilhões, que é algo que merece explicação, investimentos feitos no parque do interior do Estado. Não temos uma energia confiável em Manaus. Inúmeros prejuízos econômicos no Polo Industrial de Manaus (PIM), prejuízo no comércio, temos um sistema no interior que não oferece garantia para ninguém. Temos problemas de tancagem, porque tem município que não tem tancagem no período da vazante, as balsas não conseguem chegar. Essas são questões que todos nós precisamos estar unidos, bancada estadual, governo do Estado e bancada federal, para que possamos ter a clareza e entendimento. Agora eu retomo a luta pela BR-319, pois é inaceitável que até hoje o Ibama, junto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), não tenha dado uma resposta plausível para a sociedade amazonense. Pretendo discutir sobre a saúde indígena e nós não podemos admitir que eles não tenham medicamentos ou acesso de atenção básica de saúde. A grande maioria das populações indígenas não tem agua potável, como também a educação indígena, que deve ser tratada com respeito e dignidade. Então, eu diria que essa é uma questão que me preocupa. Vamos tratar com toda a transparência esses assuntos.

EM TEMPO – O senhor é candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado?

SL – Eu acho que o parlamento precisa avançar e crescer como um todo. Para isso, nós precisamos ter uma mesa diretora que reflita esse sentimento da grande maioria dos colegas, mas que também possa ter a responsabilidade de fazer efetivamente que a assembleia possa cumprir o seu papel, que é de ser a casa do povo. Precisamos de uma Assembleia que esteja presente no interior do Estado e para isso precisamos de uma mesa diretora forte, que represente boa parte do anseio da sociedade amazonense. Nós temos conversado e construído uma alternativa a esse processo. Não é o meu nome isoladamente que temos conversado. Eu e o deputado Belarmino Lins (Pros) fizemos uma acordo de partido de que se ele tiver êxito, não tem problema nenhum, a gente marcha e acompanha. Eu tenho conversado com todos os deputados, tanto da situação quanto da oposição, e é óbvio que a grande maioria dos colegas tem o desejo de presidir a Assembleia. Eu acredito que é natural almejar isso porque faz parte do processo democrático.

EM TEMPO – Como o senhor avalia o atual cenário político do país?

SL – Eu entendo que a gente vive um momento muito rico. Nós tínhamos um Brasil e hoje temos um diferenciado. Na curta história que nós temos, depois do processo da redemocratização, tivemos dois presidentes que sofreram impeachment, Fernando Collor de Melo e Dilma Rousseff. Não podemos deixar de reconhecer que a mudança na Legislação Eleitoral traz um ganho para a sociedade porque você diminui o prazo de campanha, proíbe doação empresarial, fazendo uma campanha mais de contato com eleitor. Então, eu vejo isso como positivo, apesar de que precisamos fazer alguns ajustes, que se amplie o debate e que amadureça melhor a questão da Lei da Ficha Limpa. Porque há pessoas que não podem disputar uma eleição e há fatos concretos, mas que dão um jeito com liminar para disputar uma eleição. A outra é a Lava Jato, eu entendo que ela expõe muito do que estava acontecendo no nosso país. Agora, o que eu vejo é que não dá para ter um debate somente em relação à classe política. Nós precisamos amadurecer politicamente. Agora de modo geral, seja o Ministério Público, Judiciário e o Executivo, precisa-se buscar credibilidade junto com a sociedade. Hoje, a sociedade tem uma descrença generalizada vendo a classe política toda de um mesmo jeito. As políticas precisam ser mais claras e devem ser de Estado, discutidas e amadurecidas com a sociedade.

EM TEMPO – O rompimento político entre o governador José Melo e o prefeito Arthur Neto (PSDB) vai trazer prejuízo para o Estado?

SL – Eu vejo que o prefeito Arthur sempre falou que é importante ter um governante que tivesse apoio e atenção do governo federal e estadual, e eu digo que só o tempo dirá isso. Até porque todos nós temos que respeitar a decisão das urnas. Vamos torcer para que ele faça um bom trabalho e torcer também para que o governador possa viabilizar recursos e fazer frente à crise, para que ele (Melo) possa fazer investimentos que eu sei que tem vontade, desejo e compromisso de fazer no estado. Eu entendo que a questão política é uma coisa, administrativa é outra.

EM TEMPO – E o julgamento do recurso do governador no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)?

SL – Isso é uma coisa que tem que aguardar. O governo do Estado e nós do parlamento não podemos ser pautados sobre isso todos os dias, porque quem sofre é a população, porque gera uma instabilidade no governo e com os poderes. Eu vejo que isso não é positivo. Eu vejo que desde quando Melo ganhou em 2014 vem essa história e eu acho que tem muita coisa a fazer, e a preocupação não é essa e, sim, enfrentar a crise, na retomada dessas necessidades.

EM TEMPO – O senhor vai disputar a reeleição do mandato legislativo nas eleições de 2018?

SL – Sinceramente, eu pretendo avaliar e pensar. Fui vice–prefeito e prefeito três vezes de Maués e secretário do município de Manaus. Entre o parlamento e o Executivo, confesso que prefiro o Executivo. Mas tenho aprendido muito no parlamento e acredito que tenho muito a contribuir à sociedade. Neste momento, meu projeto é em nível de parlamento, mas vou amadurecer, conversar com os companheiros da capital e do interior, porque não dá para tomar uma decisão açodada. Vou esperar um pouco do que acontecerá no quadro do cenário político nacional para ver o que fazer.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO