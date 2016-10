SIDIA abre vagas para desenvolvedores de softwares; candidatos devem ter ensino superior completo

O Samsung Instituto de Desenvolvimento para a Informática da Amazônia (SIDIA) está com diversas vagas abertas na área de desenvolvimento de software – jogos, protocolo, multimídia e testes.

Os candidatos devem ter ensino superior completo nas áreas de tecnologia, ciência da computação, engenharia elétrica e telecomunicação, além de inglês avançado ou fluente, dependendo do cargo. Os interessados passarão por testes, entrevistas técnicas e avaliações de competências de acordo com o perfil da vaga.

Para se candidatar, os interessados devem enviar currículos e portfólios para o e-mail sidia@samsung.com ou consultar as vagas no perfil do Linkedin – SIDIA RH.

A abertura de vagas se deve ao aumento da demanda dos projetos na área de desenvolvimento de software. A gerente de Projetos do SIDIA, Vania Capela, ressalta que trabalhar em parceria direta com a Samsung deixa o Instituto na vanguarda da tecnologia, do desenvolvimento e da inovação de soluções para telefones celulares, tablets, Internet das Coisas, realidade virtual, wearables e jogos com alto padrão. “Trata-se de uma excelente oportunidade para profissionais da área”, afirma.

Com informações da assessoria