Shows musicais animam público neste fim de semana no Plaza

O Projeto cultural “Música na Praça” do Manaus Plaza Shopping prepara o primeiro fim de semana de março com shows gratuitos na praça de alimentação. As apresentações acontecem nesta sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), das 19h às 21h.

Nesta sexta, os frequentadores do shopping poderão curtir o repertório diversificado dos artistas Rodrigo Raniely & Monaliza cantando as músicas do novo DVD, onde regravaram sucessos de Bruno & Marrone, Marília Mendonça, Zezé di Camargo & Luciano, Simone & Simaria e da banda Chiclete com Banana, além de uma mistura de ritmos dançantes. Muita música boa para quem estiver no Plaza Shopping.

A banda Reconnect se apresenta no sábado, com um show repletos de hits nacionais que fizeram sucesso com os grupos e bandas Barão Vermelho, Frejat, Capital Inicial, legião Urbana e os clássicos de Aerosmith, Bon Jovi, Air Supply e Guns N’ Roses. Rock n’roll selecionado para os bons apreciadores.

O “Música na Praça” encerra o domingo, ao som da banda Moinhos de Vento, onde Caio Camargo e Rodrigo Torres apresentam um Pocket Show com sucessos de Maria Gadú, o reggae de Armandinho, Ana Carolina e outros grooves, além de suas músicas autorais como Recomeçar, Beleza Brasileira, Qual teu nome? e Flores. Vale conferir.

