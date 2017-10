Showroom Decore encerra a 14ª edição com sofisticação e delicadeza

Realizado duas vezes ao ano e há 7 anos no mercado promovendo sonhos das pessoas com grandes festas, o Showroom Decore, localizado na rua 21 de abril, bairro São Jorge, Zona Oeste, encerrou nesta quarta-feira(18) a sua 14ª edição mantendo o elo entre a delicadeza e a sofisticação. Com um espaço aconchegante e elegante, de forma harmoniosa, o evento contou com vários parceiros de decoração para festas e com um desfile de noivas com tendências e novidades do setor no mercado.

A consultora Luane Brasil, da loja “Do Carmo Noivas e Festas”, que é uma das mais conceituadas de Manaus com 17 anos no mercado faz parte da lista do Showroom. Ela explicou que no evento o empreendimento trouxe vestidos de noivas e debutantes, mas sem esquecer dos homens, levando sofisticados smokings para os noivos de 2017. Para o desfile, Luane contou que a loja apresentou os melhores e os mais procurados do momento.

Leia também:“Tudo para casa”vai movimentar R$ 1,5 milhão no mercado da construção e decoração no AM

“Mostramos o que há de mais moderno e tendência, como o modelo sereia que todas as mulheres desejam e, inclusive para a todas as numerações. Essa é uma grande oportunidade para a loja mostrar o que tem de melhor”, conta.

Quem também estava participando do Decore foi a empresa “Dona Arquiteta”. Franciela Almeida que trabalha na criação de projetos explicou que a empresa levou para o Showroom uma proposta de espaço de interiores, como se fosse a apresentação do escritório que trabalha. “Com esse espaço conseguimos mostrar a funcionalidade com personalidade que é o toque da Dona Arquiteta”, diz.

Segundo o administrador do grupo Decore Produções, Caio Afonso, o importante e o diferencial no Showroom é que os clientes podem escolher o que querem, sem intermediários e, assim, negociar diretamente com as empresas para proporcionarem a festa, conseguindo até mesmo um bom desconto em alguma decoração ou o que precisam para o evento.

“A Decore transforma o sonho das pessoas em realidade. Colocamos o cliente frente a frente com a empresa para ele mesmo negociar e conseguir os melhores produtos sem intermediários”, conta, ao ressaltar que mais de 500 pessoas passaram pelo espaço nos dois dias de evento fechando excelentes negócios.

EM TEMPO

Leia mais

Quer ganhar R$50 mil para arrumar o seu lar? Feira ‘Tudo para casa’ reúne arquitetura e decoração

‘Lugares Que O Dia Não Me Deixa Ver’ destaca arquitetura e turismo em Manaus

Você escuta música no trabalho? Pesquisa aponta que região Norte prefere duplas sertanejas