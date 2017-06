Show Grande Encontro traz Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo a Manaus

Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo em show imperdível em Manaus – Foto: Divulgação

O show “Grande Encontro” com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença chega a Manaus. Representantes da cultura nordestina, a cantora paraibana e os cantores pernambucanos apresentam a quarta edição de um dos espetáculos mais aclamados da Música Popular Brasileira, na plenária do Studio 5, no dia 18 de agosto.

A junção dos três artistas busca manter viva a tradição de raízes culturais do Brasil ao mesclar, no repertório, clássicos da MPB, música nordestina e sucessos da carreira de cada um deles.

Ingressos:

As pessoas que estiverem interesse em conferir o novo espetáculo, podem adquirir os ingressos no stand da Fábrica, localizado no Amazonas Shopping, e parcelar em até três vezes nos cartões de crédito, ou ainda acessar o site www.fabricaingresso.com, onde o parcelamento pode se estender em até seis vezes.

As vendas de mesas não estão disponíveis na plataforma online.

Os ingressos de pista e front stage custam R$ 50 (meia-entrada) e R$ 90 (meia-entrada), respectivamente.

As mesas estão divididas nos setores A e B – o mapa de distribuição e disponibilidade pode ser consultado no momento da compra, no stand – e custam R$ 330 (meia-entrada) e R$ 250 (meia-entrada), respectivamente.

As mesas são vendidas, exclusivamente, para maiores de 18 anos e cada uma delas dá direito à quatro pessoas. No preço, está incluso uma garrafa de Chandon.

