Show de talentos reúne pequenos artistas no Parque Cidade da Criança

Até o último sábado do mês de setembro, o Parque Cidade da Criança será palco para os baixinhos talentosos. Neste sábado (17), as crianças voltam a ser apresentar no ‘Show de Talento Infantil’, onde elas participam dançando, cantando, atuando ou recitando. As melhores interpretações serão selecionadas e participarão da ‘Semana da Criança’, em outubro.

No último dia 10, durante o primeiro dia de apresentação, a criançada deu um show de interpretação para o público presente. Das seis crianças que concorreram, duas foram selecionadas: Débora Letícia, cantando e Kayla Beatriz, que é passista mirim da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, dançando. Ainda há tempo para se inscrever pelo telefone (92) 3631-4757 ou na recepção do Parque.

Já no domingo (18), as crianças que forem ao Parque poderão participar da sessão de fotos com a Branca de Neve, o anão Dunga e a Bruxa, às 17h. Já as 18h, será exibido o filme ‘Mary Poppins’.

O Parque Cidade da Criança é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e está localizado na avenida André Araújo, com entrada pela rua Castro Alves, Aleixo, na Zona Centro-Sul. O horário de funcionamento do parque é de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h e aos sábados e domingos, das 14h às 20h.

Com informações da assessoria