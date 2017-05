Show de Ludmila em Parintins é transferido para o Bumbódromo

O empresário Valdo Garcia, da Amazon Best, confirmou para o EM TEMPO, no fim da tarde desta sexta-feira (5), que o show da cantora de funk, Ludmila, não será mais no curral Zeca Xibelão e sim no Bumbódromo.

Valdo disse que o show será realizado no próximo dia 03 de julho, numa versão do Planeta Boi. O evento acontecerá no Bumbódromo, com o apoio das diretorias dos bumbás Garantido e Caprichoso.

“É uma edição extraordinária do Planeta Boi que nós vamos realizar em Parintins. Vai ser um espetáculo dos mais bonitos e participativos”, afirmou.

O empresário desembarca em Parintins na próxima segunda-feira (8) e já na terça-feira (9) vai convocar uma coletiva de imprensa, na sede local da Amazon Best, onde vai dar mais detalhes.

Em relação ao Caprichoso, o empresário afirmou que o presidente do bumbá, Babá Tupinambá, vai anunciar o espetáculo de uma atração nacional também no mês de julho.

Tadeu de Souza

EM TEMPO