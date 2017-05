Show de Liniker tem gritos de ‘Fora, Temer’; Theatro Municipal reúne mil pessoas

Com o público pedindo “Fora, Temer” em peso, Liniker e os Caramelows começam o show na Virada Cultural com 20 minutos de atraso. A banda abriu a apresentação, que ocorre no Parque Chácara Joquey, com ” Remonta”, título também do álbum de estréia do grupo. Após duas canções, o vocalista foi aplaudido pela plateia ao gritar “Fora, Temer”. Cerca de 2.000 pessoas acompanham o show.

Theatro Municipal

O barítono Vinícius Atique e integrantes do Balé da Cidade foram os primeiros a se apresentar no Theatro Municipal, na região central da capital, durante a Virada Cultural, que começou na noite deste sábado (20).

Para uma plateia de cerca de mil pessoas -o teatro conta com 1.500 lugares- Atique interpretou o clássico “Winterraise”, ciclo de 24 músicas composto pelo austríaco Franz Schubert. O cantor foi acompanhado pelos bailarinos e pelo pianista Anderson Brenner.

O cenário do concerto remetia a um sombrio inverno europeu do século XIX. Uma fumaça de gelo seco deu início ao espetáculo, o que fez alguns espectadores sentados nas primeiras fileiras tossirem.

Os bailarinos, vestidos de branco, dançaram em um palco coberto de papeis picados que imitavam neve. Um candelabro antigo ajudou a compor a cena.

A programação do teatro seguirá até de madrugada. A Orquestra Sinfônica de São Paulo se apresenta às 22h e o Coro Lírico Municipal, à meia noite.

Folhapress