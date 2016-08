Show de Gil e Caetano no Rio é cancelado após Gil passar mal

Um show neste sábado (27) turnê ‘Dois Amigos, Um Século de Música’, de Gilberto Gil e Caetano Veloso, foi cancelada após um problema de saúde de Gil, informou a assessoria do espetáculo.

A apresentação, que aconteceria no Metropolitan, no Rio de Janeiro, foi adiada.

Segundo a página de Gil no Facebook, os ingressos adquiridos para o sábado valerão para a nova data (a ser confirmada). Os clientes também poderão pedir reembolso do valor.

No final de junho, o cantor havia passado dez dias internado para tratar uma insuficiência renal no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Em maio, Gil passou outros nove dias internado para tratar o problema na capital paulista. Sua estadia no hospital foi prolongada depois de exames apontarem taxa elevada de creatinina, resíduo que serve de parâmetro para avaliar a função renal, em seu sangue.

Ele já havia ficado por 13 dias internado no mesmo hospital entre fevereiro e março, após ser diagnosticado com um quadro de hipertensão arterial. Na ocasião, também precisou passar mais tempo que o previsto no local por causa de uma crise renal.

