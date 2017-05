Show da Maísa atrai mais de mil pessoas em Manaus

Para um público de mais de mil pessoas, a atriz, apresentadora, cantora e escritora, Maísa Silva, 15, trouxe para Manaus o show “Maísa Party Day”. O espetáculo aconteceu na tarde deste domingo, no Manaus Plaza Shopping e contou com a participação de artistas mirins do Amazonas, que animaram o público antes da entrada da artista teen.

Considerada a celebridade mirim mais influente das redes sociais, Maísa disse que é a quinta vez que vem a Manaus e, apesar da distância e a viagem longa, a artista fez questão de dizer que o carinho dos fãs manauenses compensa.

Em relação ao espetáculo, Maísa Silva explicou que em seu “Pocket Show”, os fãs têm a oportunidade de acompanhar várias músicas novas e do CD antigo, personagens que interpreta em atrações do SBT e, o momento mais esperado dos fãs, segundo a artista, a sessão de fotos.

“É o momento que temos para conhecer e ver quem acompanha o meu trabalho”, acrescentou.

Com apenas 15 anos de idade, a cantora teen revelou que está preparando o seu segundo livro, que começou a ser escrito no início deste ano. Ela adianta que a publicação vai trazer informações sobre os seus tweets, utilizados nas redes sociais, em especial da plataforma Twitter.

“Eu sou muito espontânea, adoro usar o Twitter, amo as redes sociais, e todos ficam perguntando o significado dos meus tweets, embora esteja em todas as plataformas de redes sociais, as pessoas questionam sobre a inspiração de meus tweets. Então surgiu a ideia de fazer o livro”, contou a artista.

Felicidade

A advogada Lorena Castelo Branco, 31, trouxe para o “Maísa Party Day”, o filho, Pedro Luccas Castelo Branco, 11, que é cantor sertanejo e abriu o show da artista mirim. A advogada informou que é uma grande felicidade ver o filho fazer a apresentação.

“O Pedro Luccas já tem um público de 50 mil seguidores nas redes sociais, e vamos trabalhar para que ele possa realizar o sonho”, disse.

Lorena Castelo Branco contou que o filho já tem uma música autoral com o nome “O cara errado”, que já está tocando nas rádios de Manaus e que já vem fazendo uns trabalhos na cidade para o público kids.

Pedro Luccas Castelo Branco disse que já fez alguns eventos e participar da abertura do show da Maísa Silva foi um sentimento sem explicação.

O promotor do evento, Carlos Júnior Souza, da “Cathos Eventos”, empresa que trouxe “Maísa Party Day”, explicou que a expectativa foi muito grande para a chegada da artista mirim. Segundo ele, o domingo foi um dia de muita festa para os fãs de artista teen.

Henderson Martins

EM TEMPO