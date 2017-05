Shoppings se preparam para o Dia dos Namorados

A pouco mais de duas semanas para o Dia dos Namorados, os centros comerciais locais já estão de olho nas vendas para a data. Os shopping centers da cidade promovem campanhas, promoções e um festival de descontos e atrações para alavancar as vendas.

O shopping Manaus ViaNorte terá duas ações voltadas para a temporada mais romântica do ano. Uma delas é a campanha “Comprou Ganhou”. O cliente que realizar R$ 250 em compras ou mais ganha um ingresso para o show da cantora Joelma, que será realizado na arena externa do próprio shopping, no dia 14 de junho. A campanha começa no próximo dia 3.

A segunda ação do ViaNorte será com duas sessões de cinema, uma para casais e outra para solteiros. Os 45 primeiros casais que se inscreverem no site do shopping ganharão uma sessão especial. Na segunda parte da promoção, serão 70 solteiros que se inscreverão no site e responderão um questionário com perguntas sobre o seu perfil. O shopping vai cruzar as informações e atuar como um “cupido” para que cada solteiro encontre a sua cara-metade. As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (29).

O Millennium Shopping lança sua promoção hoje (26). Os consumidores poderão levar para casa uma almofada com pipoqueira para assistir um filme ou “maratonar” aquela série ao lado do seu amor.

Com três opções de estampas inspiradas no cinema, a almofada pipoqueira é feita em helanca, com enchimento de fibra siliconada e antialérgica, e acompanha dois copos de 600 mililitros e um balde de três litros. Para participar, basta acumular notas fiscais no valor de R$ 200, de compras realizadas em qualquer uma das lojas ou quiosques do Millennium Shopping até 12 de junho e com mais R$ 10 efetuar a troca no posto da promoção, localizado em frente ao Di Café.

Temática

O Amazonas Shopping já deu a largada nos preparativos para o período das festas juninas com data voltada para a temática do Dia dos Namorados. O centro de compras vai promover um arraial com danças e comidas típicas e ações direcionadas aos casais. O arraial acontecerá no período de 10 a 28 de junho, na praça de eventos instalada no Amazonas Shopping.

O Shopping Ponta Negra vai promover o sorteio no dia 19 de junho, às 19h, de um carro zero quilômetro na campanha do Dia dos Namorados. A poucos dias para o mês de junho, o romance começa a tomar conta dos corredores do empreendimento, que também vai presentear os clientes com headphone e ainda concorrer ao sorteio de um carro Renault Captur, lançado recentemente no Brasil.

Para participar da promoção, basta o cliente acumular até R$ 200 em compras realizadas em qualquer uma das lojas do shopping Ponta Negra até 18 de junho e, com as notas fiscais, dirigir-se até o ponto de troca da promoção localizado no hall de entrada do mall.

De segunda-feira até quinta-feira, os cupons das notas valerão em dobro para os consumidores.

Henderson Martins

EM TEMPO