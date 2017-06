Shoppings funcionarão em horário especial no feriado de Corpus Christi

Praças de alimentação abrirão às 12h nesse feriado – fotos: Divulgação

Quem quiser aproveitar o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (15), para fazer compras ou apenas passear pelos shoppings da cidade, deve ficar atento aos horários de funcionamento. Os centros de compras terão expediente reduzido na quinta-feira para atender ao seu público.

O shopping Manaus Via Norte, por exemplo, irá funcionar no horário das 12h às 22h. O centro de compras estará com novas opções de lazer para os clientes que forem ao local em busca de entretenimento, como as estreias no Cine Araújo das comédias “Um Tio Quase Perfeito” e “Baywhatc”, pista de patinação e Labirinto do Medo. No segundo piso, os últimos dias do Ramito Circo e os brinquedos do Funpark estarão em pleno funcionamento. O centro de compras está localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, Monte das Oliveiras, Zona Norte.

O Amazonas Shopping, na venida Djalma Batista, informa que na quinta-feira (15) funcionará em horário diferenciado, devido ao feriado de Corpus Christi. A praça de alimentação irá operar das 12h às 22h. As lojas âncoras – Bemol, Centauro, C&A, Forever 21, Marisa, Renner e Riachuelo – funcionarão de 12h às 21h. As demais lojas do centro de compras estarão abertas

das 14h às 21h.

Localizado entre duas das principais vias da cidade, a avenida Djalma Batista e a Constantino Nery, o Millennium Shopping informa que, na quinta-feira (15), devido ao feriado católico de Corpus Christi, irá operar em horário especial. A praça de alimentação funcionará das 12h às 22h, enquanto que as lojas e quiosques ficarão abertas das 14h às 20h. As salas da rede Cinépolis seguem com seu horário padrão, a partir das 13h30.

Também devido ao feriado de Corpus Christi, o shopping Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste, irá operar em horário diferenciado nesta quinta-feira. A praça de alimentação funcionará das 12h às 22h, enquanto que as lojas e quiosques estarão abertas das

14h às 21h.

No Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, o horário de expediente será diferenciado. As lojas irão abrir das 14h às 20h, enquanto que a praça de alimentação funcionará das 11h às 21h. A rede Cinepólis do Manaus Plaza funcionará normalmente conforme horários disponíveis na programação de filmes.

Nesse feriado, de Corpus Christi, o Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, Cidade Nova, Zona Norte, vai manter o horário normal de funcionamento, abrindo às 10h e encerrando as

atividades às 22h.

Alyne Araújo

EM TEMPO