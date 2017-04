Shoppings de Manaus vão adotar horários diferenciados

Com a proximidade da Semana Santa, alguns shoppings da cidade trabalharão com ritmo diferenciado e expediente reduzido para atender a demanda dos clientes.

O Amazonas Shopping, por exemplo, terá horário de feriado apenas na Sexta-feira da Paixão (14) e no Domingo de Páscoa (16). As âncoras e megalojas do empreendimento funcionarão das 12h às 21h, enquanto que as demais lojas estarão abertas das 14h às 21h. Já as praças de alimentação receberão o público das 12h às 22h. Os consumidores poderão ir ao supermercado das 8h às 22h.

O Millennium Shopping terá horário diferenciado apenas na sexta-feira. A praça de alimentação e lazer ficará disponível das 12h às 22h, as lojas e quiosques das 14h às 20h e os cinemas a partir das 13h30.

No sábado (15), a praça de alimentação irá funcionar das 10h às 22h e as lojas e quiosques abrirão das 9h às 21h.

As operações de alimentação e lazer do Shopping Ponta Negra irão funcionar das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques serão das 14h às 21. No sábado (15), o empreendimento funcionará em horário normal, das 10h às 22h, e no domingo (16), alimentação e lazer funcionarão das 12h às 22, e as lojas e quiosques serão das 14h às 21h.

Na sexta-feira, as lojas do Manaus Plaza atenderão das 14h às 20h e as praças de alimentação das 11h às 21h. No domingo (16), o shopping abrirá das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 21h.

O Sumaúma Park Shopping funcionará em horário normal na sexta-feira. As lojas e praças de alimentação abrirão às 10h e encerrarão as atividades às 22h.

As lojas âncoras do Manauara Shopping funcionarão das 13h às 21h e as lojas satélites das 14h às 21h durante os feriados de Sexta-feira da Paixão (14) e também de Domingo de Páscoa (16). A praça de alimentação e lazer funcionará das 12h às 22h.

Alyne Araújo

EM TEMPO