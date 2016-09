Shoppings de Manaus divulgam horários de funcionamento na Semana da Pátria

A maior parte dos centros de compra de Manaus vai adotar horário diferenciado nos feriados da Semana da Pátria, quando se comemoram os dias da Elevação do Amazonas à categoria de província (5) e a Independência do Brasil (7).

A praça de alimentação e lazer do Shopping Ponta Negra, localizado na Zona Oeste, vai funcionar na segunda-feira (5) e quarta-feira (7), das 12h às 22h. Já as lojas estarão abertas das 14h às 21h, nos dois dias.

O Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, Cidade Nova, também vai funcionar com horário diferenciado no dia 5 e 7. As lojas abrirão às 14h, encerrando as atividades às 21h. Já a praça de alimentação vai funcionar de 12h as 22h. Já na terça-feira (6) o horário de funcionamento do centro de compras será o convencional, de 10h as 22h.

O Amazonas Shopping, na Zona Centro-Sul, na segunda e quarta-feira as âncoras e megalojas funcionarão das 12h às 21h, as demais lojas das 14h às 21h. A praça de alimentação e lazer das 12h às 22h e o Carrefour de 8h as 22h.

O Millennium Shopping informou que nos dois dias, o centro de compras irá operar em período diferenciado. A praça de alimentação abrirá das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques, das 14h às 20h. As salas de cinema da Rede Cinépolis seguem com horário padrão durante as duas datas, a partir das 13h30.

O Manaus Plaza Shopping também vai ter horário diferenciado. Na segunda-feira, as lojas e a praça de alimentação funcionarão das 10h às 22h. Na quarta-feira, o atendimento das lojas será das 14h às 20h, a praça de alimentação atenderá das 11h às 21h.

Já o shopping Manaus ViaNorte informou que funcionará em horário normal, de 10h às 22h, no feriado do dia 5 e dia 7, das 12h às 22h (lojas e praça de alimentação).

Com informações das assessorias