Shoppings de Manaus apresentam programação especial para o dia das crianças

Dois shoppings de Manaus lançaram suas programações em comemoração ao dia das crianças: no Sumaúma Park Shopping, na Zona Norte, o evento ‘Ateliê Kids’ começa neste sábado (1º) e segue até o dia 23 de outubro, com programação diárias, das 13h às 21h; e o Manauara Shopping que vai trazer ‘O Fantástico Dia das Crianças’, na data comemorativa, dia 12 de outubro, a partir das 14h, no teatro do shopping, localizado na Zona Centro-Sul.

Sumaúma Shopping

A entrada para o ‘Ateliê Kids’ será gratuita para crianças até 12 anos. Lá, um espaço será montado para atividades que valorizem ambiente de interação artística, lúdica e sensorial, prometendo chamar a atenção dos pequenos na praça de alimentação do shopping.

Entre as atribuições do projeto cultural e artístico, o Ateliê Kids foi idealizado para estimular a formação plurisensorial e cognitiva das crianças, por meio de brincadeiras, que vão construindo o aprendizado de maneira espontânea.

“Com este foco, o projeto está dividido em estações de pintura, desenho, montagem, leitura e outras atividades relacionadas ao universo lúdico e didático”, explicou Luciano Martins, idealizador do projeto. “O shopping está trazendo um artista plástico conceituado em todo Brasil e que investe em um projeto diferenciado valorizando arte e cultura. A nova geração precisa ter acesso a esses segmentos”, reforçou o superintendente do Sumaúma Park Shopping, Claudio Voso.

Manauara Shopping

No Teatro Manauara, ‘O Fantástico Dia das Crianças’ será um evento com momentos lúdicos, de lazer e muita diversão, com contos de histórias, cantigas de roda, encenações de adaptações de grandes clássicos infantis como ‘Show Trilhares de Sonhos’, que apresentará trilhas sonoras da Disney, ‘Uma invasão no Reino da Branca de Neve’ e ‘Os Saltimbancos e a Máquina’, sob comando da Cia Trilhares.

A programação especial contará com adaptações de clássicos infantis, mágicos, palhaços, personagens infantis, brinquedos infláveis, pinturas artísticas e brincadeiras. Os passaportes que darão direito às crianças de participarem de todas as atividades já estão à venda pelo site www.ingresse.com e na bilheteria do teatro, localizada no Piso Buriti.

Uma sala do Teatro Manauara disponibilizará brinquedos infláveis como pula-pula, escorregador e piscina de bolinhas.

Com informações de assessoria