Shoppings dão descontos de até 70% em promoções

Os shoppings de Manaus deram a largada para o período de liquidações. Os consumidores mais ligados em promoções e que fizeram economia neste início de ano poderão encontrar produtos com até 70% de desconto. Itens dos segmentos de confecções, calçados, acessórios e até alimentação estarão nas ofertas.

A partir desta quarta-feira (2) até o domingo (5), o Amazonas Shopping realiza a primeira edição do “Liquida Ponto Mix” em 2017 vai oferecer descontos de até 70% em segmentos como de vestuário, acessórios, calçados, perfumaria e eletrônicos, além de ofertas especiais para alguns pratos nas praças de alimentação.

Ao todo, serão quatro dias de liquidação e, para que os clientes aproveitem com mais tranquilidade, o horário de atendimento do centro de compras será estendido, até as 23h, na sexta-feira (3) e no sábado (4). Todas as lojas participantes estarão com as vitrines identificadas com os tradicionais pontos amarelos.

Segundo o superintendente do Amazonas Shopping, Eduardo Zucareli, a campanha de vendas cooperada dos shoppings BRMalls promete limpar os estoques e também alavancar a procura pelo segmento de serviços.

Já o shopping Manaus ViaNorte inicia hoje (1º) a promoção no melhor estilo “Comprou”. Nas compras a partir de R$ 200 realizadas de hoje até domingo (5), o cliente ganha um ingresso e escolhe onde brincar em uma das atrações do Espaço Diversão do ViaNorte (Futebolha ou Espaço Circo).

A troca da Nota Fiscal (uma por CPF) pode ser feita no horário das 16h às 20h, no balcão no primeiro piso do shopping.

Pelo menos 20 lojas do Shopping Ponta Negra oferecem descontos que chegam a até 70%, além de facilidades de pagamento. Calçados, vestuário, perfumaria, brinquedos e acessórios estão entre os setores com preços promocionais.

De acordo com a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson, as promoções são feitas de maneira independente pelos lojistas e, tem como objetivo aquecer as vendas e renovar o estoque. “É a ocasião ideal para adquirir aquele presente tão sonhado que não veio no Natal”, destacou.

Descontos de até 50%, promoções como o sorteio “leva 4 e pague 3” e facilidades de pagamentos são atrativos encontrados no Millennium Shopping. Cada lojista criou a sua própria campanha ou aderiu à da franquia para incrementar as vendas e renovar o estoque. Itens de diversos segmentos, entre eles, material escolar, óculos e vestuário estão em ofertas.

Alyne Araújo

EM TEMPO