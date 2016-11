Shoppings atraem público com programações natalinas em Manaus

Alguns dos principais shoppings de Manaus iniciaram as suas programações de Natal neste fim de semana. O clima natalino já tomou conta do Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste, do Manaus Plaza e do Manauara, ambos na Zona Centro-Sul, e do Sumaúma e do ViaNorte, na Zona Norte da capital amazonense. Opção de compras, os centros comerciais lançaram descontos e promoções para atrair os consumidores nesse período.

A partir deste domingo (13), o centro de compras situado na Ponta Negra lançou a sua decoração, regada aos tradicionais pinheiros, lustres, festões, música e atrações interativas. Na praça de eventos, localizada no primeiro piso (L1), estão montadas as atrações interativas: o carrossel – que conta com uma bilheteria – e um martelo de força, que ilumina toda a árvore.

Já a partir de segunda-feira (14), das 14h às 20h, a criançada e, é claro, os grandinhos nostálgicos que visitarem o shopping vão poder contar com a presença do bom velhinho, o Papai Noel.

Perfomances e promoções na Zona Centro-Sul

O Manaus Plaza Shopping, na Chapada, entrou em clima e estreia a promoção ‘Natal de Brinquedos’ nesta segunda-feira (14). A campanha tem o intuito de unir à magia do lúdico com a decoração inspirada em brinquedos e personagens infantis e sem esquecer a tradicional visita do Papai Noel.

Os clientes vão aproveitar suas compras com a oportunidade de participação em diversos sorteios. O shopping também ganhará iluminação especial na parte externa via Djalma e Vieiralves que será lançada no dia 16 de novembro. Confira a programação completa da campanha este ano.

No período de 14 de novembro a 29 de dezembro, a cada R$100,00 (cem reais) em compras os clientes podem resgatar um cupom no Espaço Cliente, localizado no térreo – em frente à loja TV Lar (com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h; aos domingos).

No Manauara o Papai Noel chegou em grande estilo, num fusca conversível vermelho customizado no último sábado (12), marcando a abertura da temporada de Natal e da decoração no centro de compras.

Além da chegada mágica, os clientes do shopping, situado no Adrianópolis, ainda assistiram a dois shows de performances com artistas acrobatas. Durante todo o mês e também em dezembro, o centro de compras estará decorada e trará performances artísticas na temática natalina.

Atrações natalinas na Zona Norte

As atrações natalinas vêm acompanhadas das promoções e, principalmente, do ‘Black Friday’ no Sumaúma, situado na Cidade Nova. O shopping aposta na alta de 10% no número de pessoas – que devem visitar o estabelecimento e garantir as compras de fim de ano. O aumento previsto é de 20%.

O Natal já começou no Shopping Manaus ViaNorte, no Nova Cidade. O clima natalino já está presente representado pela imensa árvore de Natal montada na praça de eventos e um ‘trenzinho’ para a alegria da criançada, que pode passear nele por entre pirulitos e balas gigantes enterradas em um cenário branco que remete a neve.

É nesse ambiente que o centro de compras se prepara para receber o Papai Noel, na próxima terça-feira (15), durante o feriado da Proclamação da República. Como acontece todos os anos e não poderia deixar de ser, o bom velhinho chega com festa e percorre as ruas próximas ao shopping anunciando a sua chegada em uma carreata acompanhado de trio elétrico.

Horário de funcionamento – No dia 15 de Novembro, feriado da Proclamação da República e do evento da chegada do Papai Noel, o shopping Manaus ViaNorte terá seu horário de funcionamento alterado. O shopping abre sua praça de alimentação às 12h e as lojas a partir das 14h, encerrando suas atividades às 22h.

Portal EM TEMPO

Com informações das assessorias