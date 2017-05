Shoppings apostam no Dia das Mães para alavancar vendas

No afã de conquistar clientes na segunda melhor data para o comércio local, os shoppings de Manaus apostam nas promoções do Dia da Mães. Entre os presentes ofertados estão carros zero quilômetro, jantar com direito a acompanhante, vale-beleza, além de brindes promocionais.

Situado na Zona Norte, o Sumaúma Park iniciou, no último dia 1º de maio, uma campanha ousada para o mês das mães, que inclui o o sorteio de dois carros modelo HB20, ambos zero quilômetro. O centro de compras também vai dar, a cada R$ 300 em compras, uma bolsa personalizada para presentear “a mulher mais importante de sua vida, no melhor sistema ‘comprou, ganhou’”.

“Nossos clientes vão poder aproveitar as lojas para escolher o presente ideal e, ‘de quebra’, vão levar para casa uma linda bolsa. Além da oportunidade de concorrer ao sorteio dos carros no fim do mês. Vai ser algo que todo mundo vai sair ganhando”, enfatizou o superintendente do Sumaúma Park

Shopping, Claudio Voso.

Sorteio

Além da bolsa, o cliente também recebe um cupom para participar do sorteio de dois carros modelo HB20, da Hyundai, zero quilômetro. Os vencedores serão conhecidos no dia 29 de maio. As notas fiscais podem ser cumulativas e o balcão de trocas vai estar aberto no horário de funcionamento do centro de compras.

Por sua vez, o Manauara Shopping promoverá um talk show com a blogueira Helen Ramos, do canal no Youtube Hel Mother, no dia 11 de maio, a partir das 19h. Na ocasião, ela discutirá ideias, preocupações, amores e dissabores da vida de mãe. Junto de Helen, no piso Castanheiras, em um lounge montado em frente a Ramsons, uma pediatra e uma psicóloga infantil entram

também na discussão.

O evento faz parte da campanha do Dia das Mães do Manauara Shopping, a #Irmães, que quer aproximar as mães umas das outras. “Neste Dia das Mães, pretendemos mostrar que não há certo ou errado na maneira de criar e educar os filhos”, destacou a diretora de marketing e comunicação da Sonae Sierra Brasil, Laureane Cavalcanti.

Já no centro de convenções do Manaus Plaza, de 21 a 23 de maio, das 10h às 22h, com entrada gratuita, acontecerá a edição do Chic Bazar, em especial de Dia das Mães. O evento realizará sorteios de um jantar com acompanhante, um dia de beleza e um vale compras de R$ 300. Conforme os organizadores do evento, a novidade do bazar é a realização de diversos sorteios, e preenchendo o cupom sem necessariamente comprar no evento.

Entre os prêmios estão um dia de beleza com pacote para unhas, escova e hidratação, além de um vale compras para usar nos stands participantes do bazar, com inúmeras opções de artigos que são tendência.

Já o shopping Ponta Negra realiza promoções e exposições para celebrar o Dia das Mães. Os clientes que realizarem compras poderão escolher entre dois brindes: uma nécessaire ou uma sessão fotográfica com a fotógrafa Graciella Kaneblai.

Além disso, o empreendimento lançou ontem (2) a exposição “Mãe – Várias Formas de Viver o maior amor do mundo”.

Irão participar da promoção notas fiscais de qualquer uma das lojas do shopping Ponta Negra que somem R$ 250. O posto de troca ficará localizado no segundo piso (L2), ao lado da loja New Balance, durante o horário de funcionamento do centro de compras, e ficará disponível até o dia 14 de maio ou enquanto durarem os estoques.

EM TEMPO