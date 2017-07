Shoppings apostam nas promoções para os pais

Shoppings da capital amazonense esperam aumento da demando no dia dos pais – Divulgação

Os shoppings de Manaus apostam nas campanhas promocionais e nos descontos para atrair os clientes e ampliar as vendas para o Dia dos Pais. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) projeta um crescimento nas vendas de R$ 73 milhões, o que representa um percentual de 1,75% a mais do que o volume registrado no mesmo período do ano passado. A entidade também espera que a média de preço dos produtos fique baixa, em torno de R$ 80.

Apesar de não ser uma data de grande movimento para o comércio, o Dia dos Pais, que neste ano acontece no dia 13 de agosto, gera expectativa de crescimento nas vendas das lojas de shoppings de Manaus.

Baixo custo

O Amazonas Shopping, por exemplo, destaca que as lojas vão apostar nas promoções e em presentes de baixo custo para os pais. Na sapataria Di Santinni, por exemplo, nas compras a partir de R$ 49,99, em produtos da marca Cartago, os pais ganharão uma carteira. Por sua vez, a loja Mr. Cat, do Amazonas Shopping, também irá presentear os pais com um brinde nas compras a partir de R$ 400. Já na Bunny’s, os descontos serão nos produtos. Os filhos vão poder encontrar para os pais calça jeans a partir de R$ 49, camisa manga longa de R$ 69 e camisa polo a R$ 39.

Ação

Lojistas fazem promoções nos shoppings

O Sumaúma Park Shopping terá uma ação especial para o Dia dos Pais, que envolverá sorteios e concurso cultural, a partir do dia 2 de agosto. A atração, que é inédita no Estado, quer chamar pais e filhos para que ambos aproveitem a diversão, além de aproximar mais a família nos momentos de lazer.

O superintendente do Sumaúma Park Shopping, Cláudio Voso, disse que o centro de compras tem uma expectativa de crescimento de 7% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado e de até 10% de aumento no fluxo de consumidores.

Já o Shopping Manaus Via Norte vem numa ascendente com o aumento do fluxo de veículos e de público na comparação com o mesmo período do ano passado. O centro de compras inaugurou novas operações em diversos segmentos neste mês de julho, disponibilizando mais opções aos clientes em suas compras.

Entre as atividades do Via Norte, está um show temático para o Dia dos Pais, gratuito, na Praça de Alimentação, a partir das 19h, com o cantor Elias Moreira, além de atrações de lazer como a exposição dos “Gigantes das Era do Gelo” e o Roller City. O shopping também terá ofertas dos lojistas e está sendo preparado um catálogo especial com descontos e sorteio, ainda a ser divulgado.

Joandres Xavier

EM TEMPO

