Shopping T4 abre licitação para lojas no espaço

O Shopping T4, na Zona Leste, vai abrigar mais de 700 novos empreendedores realocados das ruas do Centro da cidade, está com processo de licitação aberto para a ocupação de 27 espaços destinados para lojas âncoras, miniâncoras e quiosques que vão funcionar no empreendimento. O shopping popular é o terceiro centro de compras inaugurado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, por meio do projeto “Viva Centro Galerias Populares”, como parte do processo de revitalização do Centro Histórico de Manaus.

As atividades previstas nos editais, para funcionarem nos espaços licitados, são: drogaria, casa lotérica, agência de turismo, clínica oftalmológica, revistaria, postos de atendimento bancário, lan house, sapataria, venda de bijuterias, operadoras de telefonia celular, serviços de cópias de chaves e carimbos, sorveteria, armarinho e conserto de roupas.

Estão disponíveis sete lojas âncoras, dez lojas miniâncoras e dez quiosques. Os interessados podem escolher entre quiosques de 6,25 metros quadrados, âncoras de 92,18 metros quadrados ou 403,05 metros quadrados, por exemplo. De acordo com o diretor de do Departamento do Centro Histórico da Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch), Daniel Herszon, a agenda de visitação aos espaços está movimentada e a previsão é que o pregão seja bem concorrido. Os agendamentos para visita podem ser feitos através do 3631-2982.

A licitação é do tipo maior oferta e o pregão presencial acontece no dia 23 de fevereiro, às 9h, na sede da Comissão Municipal de Licitação (CML). A concorrência pública é para a habilitação de pessoas jurídicas. Os editais podem ser adquiridos na sede da CML, localizada na avenida Constantino Nery ou no endereço eletrônico, mediante pagamento do de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 10. Mais informações sobre o processo, pelo telefone 3215-6375.

A expectativa da prefeitura é de que o Shopping T4 seja aberto ao público no dia primeiro 1º de maio. Além dos 719 lojistas instalados e das âncoras, miniâncoras e quiosques, os frequentadores poderão contar com praça de alimentação com 18 lanches, PAC municipal, posto do Sine, loja multimarcas (estilo variedades), salões de beleza, posto de entrega do programa “Leite do Meu Filho”, amplo estacionamento, pista de caminhada, entre outros atrativos.

Com informações da assessoria