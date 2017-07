Shopping T4 abre edital para interessados em abrir estabelecimentos

Shopping T4 oferece oportunidades a lojistas -Foto: Semcom

Já estão abertos os editais de licitação para exploração de espaços comerciais e estacionamento no Shopping Popular Phellipe Daou (Shopping T4), na Av. Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Leste. O edital 042/2017, disponibiliza cinco quiosques para as atividades de Sorveteria, Revistaria, Confecção de Carimbos e dois para Operadoras de Telefonia Celular interessadas.

Todos os quiosques medem 6,25 m2 e o pregão presencial será no dia 19 de julho. Já o estacionamento do Shopping, com 321 vagas disponíveis, consta no edital 045/2017 e o pregão presencial acontece no dia 20/7.

Espaços disponibilizados

Além dos quiosques e do estacionamento, a Prefeitura de Manaus também está disponibilizando a exploração de cinco espaços públicos de 11,90 m2 cada um, denominados de mini âncoras, onde deverão funcionar: Loja de Brinquedos, Papelaria, Clinica Oftalmológica e dois postos de Atendimento Bancário. O pregão presencial desse edital também será no dia 20/7.

O último certame acontece no dia 21/7, quando estará disponível a concorrência de quatro espaços públicos para a exploração de: Academia, com espaço de 561,58 m2; edital 047/2017 para Lan House, com 92,18 m2, Casa Lotérica, com 52,60 m2; e Farmácia, com 127,68 m2. Essas três últimas constam no edital 048/2017.

Para todos os espaços, a concorrência será pela maior oferta e os pregões presenciais acontecem na Comissão Municipal de Licitação (CML), na Av. Constantino Nery, 4080, Flores, em frente ao Empire Center. A licitação é exclusiva para a habilitação de pessoas jurídicas e cada espaço deverá ser usado exclusivamente para a atividade prevista. Os interessados podem buscar mais informações pelo sitesistemas.manaus.am.gov.br e clicando no ícone ‘Licitações CML’.

Para concorrer é necessário pagar taxa no valor de R$10 e os agendamentos para visitação aos espaços licitados podem ser feito na Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch), por meio do telefone 3631-2982.

Shopping destinados a ex-camelôs

O Shopping Popular Phellipe Daou (Shopping T4) é o terceiro empreendimento destinado aos ex-camelôs que estão sendo realocados do Centro histórico, hoje, microempreendedores por meio do projeto ‘Viva Centro Galerias Populares’.

O empreendimento vai abrigar 719 trabalhadores e oferecer aos clientes, Praça de Alimentação para mais de 450 lugares, lojas âncoras, mini âncoras, quiosques, academia de ginástica, PAC Municipal, SINE, elevador, escadas rolantes, além de amplo estacionamento.

O Subsecretário Municipal do Centro Histórico explica que, para tornar a concorrência mais atraente, os editais estão diferentes dos praticados no último certame.

“Por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, o município está abrindo mão da cobrança de condomínio para os espaços que estão sendo licitados no Shopping Popular Phellipe Daou, entendendo a atual realidade econômica do país e facilitando, assim, a adesão das empresas. Tão logo os processos licitatórios finalizem, iremos concentrar os esforços para a abertura do Shopping”, explicou o subsecretário da Subsemch, Perseverando da Trindade Garcia Filho.

