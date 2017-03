Shopping recebe exposição infantil sobre fauna e flora amazônica

A partir desta sexta (31), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) estreia, no Amazonas Shopping, uma exposição voltada para as crianças que vai abordar sobre a fauna e a flora da região. O centro comercial está localizado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da cidade.

O objetivo é despertar no público infantil o interesse para a ciência e outras ‘curiosidades’ do mundo científico. Por isso, sob a orientação de estudantes de mestrado, doutorado e áreas específicas do Inpa, as crianças e o público em geral poderão ver – de pertinho – entre outras coisas, incríveis espécies de aranhas vivas em caixas de vidro.

A área terá ainda exibição de uma mesa com animais empalhados e quadros com insetos, além de um lago artificial e um espaço com um miniecossistema para explicar a importância de se preservar o meio onde vivemos.

Segundo a coordenadora de Tecnologia Social do Instituto (COTS/COEX), Denise Gutierrez, os visitantes poderão aprender ainda como funciona o purificador de água e participar do jogo EcoThos, que é voltado para a resolução de questões ambientais.

“É uma simulação na área ambiental, que apresenta uma problemática como poluição, queimadas ou uso indevido de terra. A partir disso, o participante precisa pensar em soluções, para mostrar que, na maioria das vezes, é preciso privilegiar uma coisa em detrimento de outra. O objetivo é justamente abordar a tomada de decisões”, explica

O espaço funcionará de 12h às 22h, no segundo piso do Amazonas Shopping, em frente à loja Forever 21 e o acesso é gratuito. A exposição ficará em cartaz até o dia 16 de abril.

