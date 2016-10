Shopping realiza exposição internacional com peças para uso pessoal e decoração a partir de R$ 3

Até o dia 23 de outubro, será possível entrar em contato com a arte de vários países do mundo sem sequer sair de Manaus. Isto porque a ‘Nações & Artes – Espaço Internacional de Artesanato e Decoração’ estará no Manauara Shopping com exposição de peças produzidas em quatro continentes, desde as flores de madeira chilenas às taças folheadas a ouro da Turquia.

O espaço vai contar com sete artesão internacionais, representando países como Turquia, Filipinas, Indonésia, Quênia, Paquistão, Dubai e Brasil. A Feira acontece até dia 23 de outubro na praça central do Manauara Shopping, contando com peças autorais exclusivas. “Será apresentado um artesanato diferenciado. Com toda certeza o melhor artesanato internacional. Será um importante intercâmbio cultural, uma volta ao mundo”, pontua o idealizador do projeto, Juliano Michei.

O estande do Paquistão, que também será contemplado na feira, contará com bolsas, colchas, sandálias e tantas outras variedades. Já no espaço do México, poderão ser encontradas semi jóias com pedras extraídas da própria região e trabalhadas em forma de pepitas. A Indonésia também está na lista internacional, apresentando aos moradores da capital amazonense sua arte talhada em madeira.

Os valores das peças cabem em todos os ‘bolsos’, variando de R$ 3 a R$ 10 mil. “São inspirações culturais para um upgrade na decoração da casa e no estilo de vestir”, ressalta Michei.

Além da riqueza de detalhes das peças, o público presente poderá conferir apresentações culturais, como danças árabes e do ventre. De acordo com o coordenador do evento, a Feira roda o país há seis anos e já ‘nasceu’ com formato para centros comerciais como o Manauara Shopping, por ser mais cômodo e confortável para os expositores e visitantes.

Com informações da assessoria