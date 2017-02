Shopping realiza carnaval com concursos de fantasias e marchinhas

Uma grande festa com direito a concursos de fantasias e marchinhas será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro, com a presença do apresentador Júnior Santos, a partir das 16h, na praça de alimentação do Manaus Plaza, localizado na avenida Djalma Batista.

No sábado (25), a programação conta com o concurso de fantasia kids e teen, a participação da rainha de bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, Vanessa Costa, além dos personagens Perna de Pau, Pikachu e Miraculous (Ladybug), a criançada vai se divertir muito com eles.

A Cia de Dança Arte sem fronteiras leva a alegria do frevo nordestino e o Dj Wykaro faz o repertório carnavalesco durante a festa. Os pequenos poderão fazer pinturas artísticas com muita cor e brilho.

Inscrições

As inscrições para o concurso de fantasias infantis poderão ser realizadas até o dia do evento (25), doando 1 kg de alimento não perecível. Poderão participar para o concurso de fantasias as crianças com idades de 2 a 12 anos, acessando o link: http://manausplaza.com.br/cadastrofantasia.php que deve ser preenchido pelo responsável para concluir a inscrição ou indo diretamente no Espaço Cliente, próximo a TV LAR (1º piso).

A programação do dia 26 de fevereiro acontecerá o concurso de marchinhas e terá a presença da Rainha de Bateria da Unidos da Cidade Nova, Rebeca Paixão com muito samba no pé, Dj Wykaro comandando as melhores músicas do carnaval.

Para alegrar ainda mais a programação conta as participações dos personagens Luna (O show de Luna), Perna de Pau, Chase e Marshal (Patrulha Canina), e muitas pinturas artísticas de Reginaldo.

Premiações

As três melhores fantasias e as três melhores marchinhas serão avaliadas pela comissão técnica e será premiado, da seguinte forma: para ganhadores do concurso de fantasia infantil, o 1º lugar recebe o prêmio no valor de R$ 300, o 2° lugar R$ 200 e o 3° lugar R$ 100, que serão revertidos em vales-compras nas lojas do shopping.

Já para o concurso de marchinhas as premiações para o 1° lugar o prêmio de R$ 1.000, o 2° lugar R$ 800 3° lugar R$ 400, que serão em vales-compras nas lojas do mall.

No concurso de marchinhas cada participante poderá inscrever até duas compostas músicas, individual ou em parceria. No regulamento constarão que o concorrente deve enviar a ficha de inscrição, a letra da música e o CD com a gravação para o Manaus Plaza. As composições deverão ser originais e inéditas, tanto na melodia quanto na letra com tema de livre escolha.

Com informações da assessoria