Shopping promove segundo Campeonato de Cubo Mágico

Nos dias 8 e 9 de abril, será realizado o Manaus Plaza Open 2017, o Campeonato de Cubo Mágico. A competição será realizada no shopping que dá nome ao evento, de 10h às 19h, na praça de alimentação, localizada no 2º andar do estabelecimento.

O objetivo do evento é não deixar cair no esquecimento a brincadeira dos cubos que tem décadas de existência. Esta edição conta com a participação de competidores vindos de São Paulo, Pará e Roraima, além disso, outra novidade é a premiação para as três meninas mais rápidas na resolução dos cubos.

O campeonato de cubo mágico tem 10 modalidades e se subdividem nas seguintes modalidades oficiais da WCA: Cubo 2x2x2, Cubo 3x3x3 (Rubik’s Cube), Cubo 3x3x3 OH (com uma mão), Cubo 3x3x3 BLD (com os olhos vendados), Cubo 4x4x4, Cubo 5x5x5, Megaminx, Pyraminx, Skewb e Square-1.

Segundo os organizadores Gabriel Silva e Belmiro Pereira, a competição é reconhecida internacionalmente pela Associação Mundial de Cubo Mágico e os resultados farão parte dos rankings oficiais. “Cada participante terá 10 minutos para resolver o cubo”, além de revezarem entre si o papel de delegado na competição, explicou Gabriel.

Gabriel explica que, para as etapas eliminatórias, os competidores devem levar seus próprios cubos. O delegado irá embaralhar os cubos com um aplicativo do notebook. “Deverá ser resolvido por cinco vezes determinado cubo. Logo após, será tirado à média dos cinco tempos, a menor média de tempo vence. Os ganhadores dos três primeiros lugares serão premiados com medalhas e os demais receberão certificados”, completou.

Outras informações e cadastro de inscrições podem ser feitas no site da World Cube Association (WAC) até dia 05 de abril ao valor de R$ 20.

Com informações da assessoria