Shopping promove baile de fantasias infantil

A criançada da capital ganhou mais uma opção de diversão para o Carnaval 2017. No dia 19 de fevereiro, o Amazonas Shopping promove o seu primeiro bailinho infantil, o Manaus Fantasy Kids, que vai acontecer no horário de 9h às 13h, na praça de alimentação do segundo piso. A festa, já conhecida dos adultos, agora ganha uma edição especial para os pequenos foliões, com direito ao famoso concurso de fantasias, decoração temática, muita música e diversas atividades recreativas.

Segundo a organização do evento, a atração principal será a super banda Cauxi Eletrizado, que vai agitar o bailinho com as tradicionais marchinhas carnavalescas e muito frevo de Olinda, para não deixar ninguém parado. O Palhaço Goiabada é outra atração especial da matinê, que ficará ainda mais divertida com seus números circenses, prometendo muitas gargalhadas e descontração para toda a garotada.

O DJ Sandro Souza também está no elenco de atrações da foliazinha momesca, tocando as músicas queridinhas do público infantil. E os pequenos ainda vão poder mostrar toda sua criatividade nas oficinas de máscaras e pinturas que acontecerão no espaço, com monitores especializados para ensinar a meninada a fazer sua própria maquiagem e adereço de rosto.

Mas a cereja do bolo no evento será mesmo o tradicional concurso de fantasias, com desfile das melhores indumentárias e premiações diversas para as mais criativas. “Serão distribuídos vários brindes para quem vier fantasiado, dessa forma vamos deixar o nosso carnaval mais animado”, informa o superintendente do Amazonas Shopping, Eduardo Zucareli.

Ele destaca que os papais e mamães que quiserem levar seus filhotes para esta primeira edição do Manaus Fantasy Kids nem precisam se preocupar em comprar ingressos. Eles serão um brinde do Amazonas Shopping para todos que realizarem compras em uma de suas lojas no período de 10 a 18 de fevereiro, incluindo as praças de alimentação. “Não haverá sorteio. Comprou, ganhou”, garante o superintendente, ressaltando que serão dois ingressos para cada nota a partir de R$ 200, sendo o limite de até 4 ingressos por CPF.

De acordo com o departamento de marketing do shopping, o estande de trocas dos cupons fiscais pelas entradas para o bailinho infantil estará localizado na Praça Central, ao lado do evento do Mundo Bita.

