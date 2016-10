Shopping promove ação para arrecadar cabelos para mulheres em tratamento de câncer

Quem quiser mudar o visual, tem um motivo a mais para cortar os cabelos nos próximos dias 30 e 31 de outubro, quando o Manauara Shopping, em parceria com o salão Amanda Beauty Center, vai realizar uma campanha em apoio às mulheres que estão em tratamento de câncer. A ação faz parte da campanha ‘Outubro Rosa’, mês dedicado à prevenção do câncer de mama e de útero em todo o país.

Durante os dois dias, o Manauara Shopping incentivará as pessoas que cortarem seus cabelos no Amanda Beauty Center, a doarem os mesmos para a confecção de perucas, com o objetivo de, posteriormente, atenderem mulheres em tratamento de câncer e que sofrem com a perda de cabelo.

Para provocar um grande engajamento, as clientes que aceitarem doar seu cabelo e levarem um quilo de alimento – que serão entregues para as mulheres atendidas pela Rede Feminina, vão ganhar o corte de graça. Este é o terceiro ano consecutivo que o Manauara Shopping e a Amanda Beauty Center realizam a ação solidária.

As perucas confeccionadas com os cabelos arrecadados durante a campanha serão entregues diretamente pelo Manauara Shopping e Amanda Beauty Center às pacientes em tratamento indicadas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer.

“Essa é uma ação social que o Manauara Shopping faz questão de participar. O resultado dessas ações nos últimos anos mostra o impacto positivo que causa na vida dessas pacientes, por isso incentivamos que as pessoas participem desse engajamento junto conosco”, afirmou o superintendente do Manauara Shopping, Rodrigo Galo.

