Shopping na Zona Norte realiza o ‘Arraiá do Chico Bento’

O local contará também com barraquinhas de comidas típicas e música junina



Um dos personagens mais carismáticos do universo dos quadrinhos de Maurício de Sousa, o Chico Bento, chega ao Sumaúma Park Shopping, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, no dia 15 de junho, para comandar os festejos juninos do centro de compras. A atração ‘Arraiá do Chico Bento’, inédita na cidade, dividirá espaço com barraquinhas de comidas típicas, música animada e, claro, muita diversão para toda a família.

Localizada na praça de alimentação do shopping, a atração contará com uma série de atividades divertidas como a ‘famosa’ e indispensável ‘Pescaria’, ‘Tiro no Barril’, no qual as crianças poderão acertar os barris com armas de pressão; ‘Colheita no Pomar’, onde os pequenos poderão colher frutas e colocá-las em cestas e ‘Acerte a Perereca’, no qual uma perereca é arremessada em uma vitória-régia. Isso sem falar do carrinho de algodão doce e pipoca.

Para o superintendente do centro de compras, Cláudio Voso, a festa junina é uma das datas comemorativas mais importantes do calendário brasileiro. “Os festejos dessa época são de extrema importância para manter viva a tradição folclórica do Brasil. E poder oferecer brincadeiras para as crianças, faz com façamos parte dessa preservação da cultura. Ainda mais com uma atração diferenciada como é o caso do ‘Arraiá do Chico Bento’”, diz ele.

O evento contará, ainda, com nove barracas de comidas típicas, devidamente comandadas pela Alemã, Escangalho, Gula Guloso, Lugs, Mercato Brazil, Rio Negro, Atitude Gourmet e Grão Expresso. “As variedades serão o ponto alto desses espaços. Os lojistas estão preparando um cardápio diversificado para agradar todos os gostos e, claro, bolsos”, finaliza Voso.

