Shopping Grande Circular adia data de inauguração para novembro

A inauguração do Shopping Grande Circular, localizado no bairro São José, Zona Leste, – que aconteceria no dia 21 deste mês – foi adiada para o dia 16 de novembro. A mudança da data, conforme mensagens que estão sendo divulgadas em redes sociais, teria ocorrido por conta de uma greve de funcionários que estariam reclamando por falta de pagamento de salário. No entanto, segundo a construtora Engeco, responsável pela obra, não há paralisação no quadro de funcionários, a data apenas foi alterada mediante pedido dos próprios lojistas.

De acordo com a diretora de marketing e novos projetos da Engeco, Jória Guerreiro, as obras do centro de compras já foram concluídas. “Por questões da grande quantidade de lojas e obras internas ainda estarem sendo finalizadas pelos lojistas, houve um pedido de mais 20 dias para a conclusão dessas obras. O trabalho da construtora está todo concluído”, diz.

Questionada sobre a possível greve de funcionários, Jória informou que não foi registrada nenhuma situação irregular com relação aos funcionários do shopping. “Não sabemos de onde partiu essa notícia. Está tudo sob controle”, conclui.

Com 15.456 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), o Shopping Grande Circular será um centro de compras com arquitetura moderna, quatro pavimentos climatizados, além de 135 lojas, cinema, praça de alimentação, academia, parque infantil, áreas de lazer e mais de 600 vagas de estacionamento. Ao todo, foram investidos, aproximadamente, R$ 116 milhões nas obras, que geraram 200 empregos diretos e indiretos.

Tainá Benevides

EM TEMPO

