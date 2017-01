Shopping entra em clima de carnaval e apresenta ‘folia’ de ofertas

Já em clima de Carnaval, o Amazonas Shopping preparou uma verdadeira folia de preços baixos para os clientes. Programada para o período de 2 a 5 de fevereiro, a primeira edição do ‘Liquida Ponto Mix’ em 2017 vai oferecer descontos de até 70% em segmentos como de vestuário, acessórios, calçados, perfumaria e eletrônicos, além de ofertas especiais para alguns pratos nas praças de alimentação.

Ao todo, serão quatro dias de liquidação e, para que os clientes aproveitem com mais tranquilidade, o horário de atendimento do centro de compras será estendido, até às 23h, na sexta-feira (3) e no sábado (4). Todas as lojas participantes estarão com as vitrines identificadas com os tradicionais pontos amarelos.

Segundo o superintendente do Amazonas Shopping, Eduardo Zucareli, a campanha de vendas cooperada dos shoppings BRMalls promete limpar os estoques e também alavancar a procura pelo segmento de serviços.

“Por ser um período de fim de férias e pré-Carnaval, vestuário e calçados são os mais procurados, mas também estamos esperando boas vendas em outros, como eletrônicos e cosméticos. Este ano tivemos a adesão de 80% dos lojistas do mall ao Ponto Mix, o que nos faz crer que teremos excelentes ofertas para o nosso público”, disse Zucareli. Otimista com a ação, o executivo estima um crescimento de 15% no fluxo diário de clientes, de quinta-feira até domingo, e de 10% nas vendas sobre promoção período no ano passado.

Ofertas

Para quem pretende incrementar o visual com acessórios menos convencionais, o quiosque da Chilli Beans está com óculos solares masculinos pela metade do que custavam, e de R$ 199,80 por R$ 99,99. Na loja Balonê, vários itens estão em promoção, sendo possível encontrar brincos com 71% de desconto, de R$ 89 por R$ 26.

Para quem aguardou o período de liquidação para comprar o presente das crianças, a dica é passar na Hobby Brinquedos, onde a caixa de música Monster High está saindo a R$ 65,99, quando o preço normal é de R$ 131,99. Já na Ramsons, a boa pedida é o smartphone Quantum Muv Duo, de R$ 969 por R$ 799.

Além dos itens em promoção nas lojas, os frequentadores do Amazonas Shopping também poderão aproveitar algumas ofertas especiais de serviços, que poderão ser encontradas nos encartes distribuídos por todo o mall. São cupons de desconto em vários serviços, como a hidratação com creme óleo-relax da Kerastase, que saiu de R$ 110 por R$ 55 no Cabral Coiffeur. Já no Kassara Nails, o SPA Imperial Premium, que custava R$ 160, vai sair por R$80.

Praças de alimentação

As lojas das praças de alimentação do shopping também estão participando da folia de preços baixos com alguns pratos preparados especialmente para o Liquida Ponto Mix. A lasanha Donna Bonanza, por exemplo, que custava R$ 34, está saindo a R$ 17 no Patroni. A panqueca de carne também está com preço pela metade, de R$ 26 por R$ 13. Já no Giraffas, o x-salada tradicional pulou de R$ 12,99 para R$ 6,90.

Com informações da assessoria