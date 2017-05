Shopping em Manaus promove arraial com danças, brincadeira e comidas típicas

O mês de junho está chegando e uma das festas mais tradicionais do país vai tomar conta da Praça de Eventos do Amazonas Shopping. O centro de compras vai promover um arraial, com danças folclóricas, brincadeiras, comidas típicas e ações direcionadas aos casais, aproveitando também a comemoração pelo Dia dos Namorados (12 de Junho). A festa acontece no período de 10 a 28 de junho. O shopping também vai presentear os clientes com baldes de pipoca personalizados dos bumbás Garantido e Caprichoso.

Para participar da promoção, basta acumular R$ 250,00 em compras nas lojas do shopping e trocar as notas fiscais por um balde, na barraca que será montada no arraial. Os casais terão ainda mais benefícios durante a campanha. “Os namorados que acumularem R$ 250 em notas ficais e comprovarem que tem o aplicativo do Amazonas Shopping no celular ganharão dois baldes”, explica a coordenadora de Marketing, Natalia Abrigato.

Os casais também terão programação especial durante o arraial, com as brincadeiras “correio elegante” e “declare seu amor” e um espaço para fotos.

Em todos os dias do arraial haverá apresentações de danças típicas como quadrilha, ciranda, cangaço, além dos shows dos cantores Israel Paulain, do Garantido e Arlindo Jr., do Caprichoso. As crianças poderão brincar em barracas de pescaria, jogo de argola, entre outras atividades. Para quem gosta de soltar a voz, o arraial terá um espaço reservado para karaokê com músicas de forró e boi bumbá.

Os apaixonados pelas comidas tradicionais dessa época do ano poderão aproveitar pratos como canjica, mingau, bolos de milho e chocolate e maçã do amor. Natalia Abrigato diz que a proposta do arraial é trazer as famílias para se confraternizarem no centro de compras. “Estamos preparando cada detalhe pensando em atender desde as crianças até os idosos”, ressaltou.

O Lar das Marias – entidade sem fins lucrativos que abriga e apoia mulheres do interior do Amazonas com câncer – participará do arraial vendendo itens de artesanatos confeccionados pelas próprias internas, como guardanapos, toalha de banho e mesa, além de objetos de decoração

Com informações da assessoria