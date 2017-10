Shopping em Manaus promove ‘Ação Olho Vivo’ para esclarecer dúvidas sobre à saúde ocular

Em comemoração ao Dia Mundial da Visão, comemorado no dia 12 de outubro, o Sumaúma Park Shopping, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, recebe nesta sexta-feira (14) a “Ação Olho Vivo”, iniciativa realizada pela Fundação Abióptica, que percorre todo o Brasil, esclarecendo dúvidas a respeito da visão e dando dicas de prevenção para seu bom funcionamento de maneira gratuita.

Com espaço montado no Piso Japiim do centro de compras, os frequentadores do shopping poderão receber avaliação de acuidade visual, por meio da aplicação da Tabela de Sinais de Snellen, que consiste na leitura de uma tabela com letras de tamanhos diferentes, em uma série de linhas, começando com tamanhos maiores e terminando com os menores.

O método é, ainda, uma espécie de triagem para saber se a pessoa está com a visão em perfeito estado ou não. Caso a equipe detecte alguma dificuldade de leitura, este será orientado a procurar um especialista para saber qual a sua necessidade.

Além disso, os profissionais esclarecerão os prejuízos causados com o uso de produtos ópticos piratas e ilegais, orientando sobre as melhores práticas no momento da aquisição de óculos solares e de receituário.

Segundo Cláudio Voso, superintendente do Sumaúma Park Shopping, a ação é mais uma oportunidade que o centro de compras proporciona para a população, no sentido de mostrar a preocupação com seus frequentadores.

“Com isso, o Sumaúma prova que existe sim um cuidado com o nosso público, que é de várias idades, e busca muito mais do que consumo e diversão, mas também um espaço para a saúde. Sempre estamos abertos para realizar iniciativas como estas que agregam valor e falam de prevenção”, afirma. Os atendimentos acontecerão das 11h às 19h.

Com informações da assessoria

