Shopping do Tururi reúne milhares de pessoas no fim de semana em Manaus

O primeiro fim de semana do Shopping do Tururi, programação que “esquenta” para o Boi Manaus 2017 – celebração tradicional do aniversário da cidade – contou com um público de 9 mil pessoas, entre famílias, torcedores organizados dos bumbás e amantes de toadas em geral. O evento ocorreu na avenida do Samba, Alvorada, zona Centro-Oeste, no sábado, (14), e no domingo, (15).

Promovida pela Associação dos Artistas do Boi Bumbá, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o Shopping do Tururi terá cinco atrações diárias até o dia 22 deste mês, todas as noites, sempre das 19h às 22h50, com entrada gratuita.

Leia também: Exposição, teatro e Boi Manaus para comemorar os 348 anos de Manaus

O público que passou por lá neste primeiro fim de semana aprovou o formato da festa. “Eu fico muito feliz de estar aqui, de matar a saudade das danças, e ao lado da família que veio junto para ensaiar os passinhos também”, afirmou a auxiliar administrativa, Helenize Ferreira.

Nesta segunda-feira,(16), a programação começará com a apresentação dos itens do Boi-Bumbá Brilhante. Logo depois, os cantores Fabiano Neves, Robson Júnior e o levantador de toadas do Boi Caprichoso David Assayag assumem o palco. O evento também conta com a venda dos tururis dos artistas e barracas de comidas.

A programação completa, que está sujeita a alterações, pode ser conferida no site Viva Manaus, no link vivamanaus.com/boimanaus2017.

Boi Manaus

O Boi Manaus 2017 será realizado em dois dias no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste. Com mais de 30 atrações, contará com o tradicional trio elétrico, além de fogos e muita animação.

No dia 23, a programação inicia das 17h30 às 4h e no dia 24, os trios sairão as 15h30 e a festa seguirá até as 22h. Ao todo, o circuito tem 700 metros da rotatória do Tropical Hotel em direção à rotatória da avenida do Turismo.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauscult divulga resultado preliminar de edital para feira gastronômica do Passo a Paço

Manauscult divulga ordem dos shows das bandas de Pop Rock

Manauscult abre edital de apoio para festivais folclóricos nos bairros