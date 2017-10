Shopping do Tururi começa hoje na Avenida do Samba com 28 atrações confirmadas

As 28 atrações confirmadas na programação do Shopping do Tururi sobem ao palco montado na avenida do Samba, ao lado do Sambódromo, hoje (14) a partir das 19h. Segundo a Associação dos Artistas do Boi Bumbá, responsável pela organização do evento, a noite será de festa com palhinha de todos os artistas que se apresentarão o próximo domingo, 22/10.

Durante todos os dias, a programação inicia às 19h e vai até às 22h50 com cinco atrações diárias. A programação completa pode ser acessada por meio do link: http://vivamanaus.com/boimanaus2017.

Além de ensaiar os passos das toadas e rever os artistas preferidos, o público poderá adquirir o tururi no espaço de vendas montado no local. Durante o Boi Manaus 2017, que será na Ponta Negra, quem estiver uniformizado, poderá acompanhar o trio elétrico dentro do cordão de isolamento, no entorno do trio elétrico.

O nome Shopping do Tururi foi uma decisão tomada pelos próprios artistas, assim como o novo local, na avenida do Samba, segundo o cantor de toadas Arlindo Júnior, um dos representantes da Associação dos Artistas do Boi Bumbá. Ele destacou ainda que a programação foi acordada entre os artistas a fim de contemplar todos os talentos que representam o ritmo do bumbá em Manaus.

O Shopping do Tururi tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) com a parte estrutural do evento.

Boi Manaus

O Boi Manaus 2017 será realizado em dois dias no Complexo Turístico Ponta Negra. Com mais de 30 atrações, contará com o tradicional trio elétrico, além de fogos e muita animação.

Nos dia 23/10, a programação inicia às 17h30 e segue até às 4h. Já no dia 24/10, os trios sairão às 15h30 e a festa seguirá até às 22h. Ao todo, o circuito tem 700 metros da rotatória do Tropical Hotel em direção à rotatória da avenida do Turismo.

Programação:

14/10 – sábado

Todos os artistas

15/10 – domingo

Boi-Bumbá Garanhão

Sebastião Junior

Canto da Mata

Carlinhos do Boi

16/10 -segunda

Boi-Bumbá Brilhante

Fabiano Neves

Robson Junior

David Assayag

17/10 – terça

Carlos Batata

Israel Paulain

Arlindo Jr.

Boi-Bumbá Corre Campo

18/10 – quarta

Helen Veras

Prince do Boi

Fábio Casagrande

Kamayurá

19/10 – quinta

Klinger Araújo

Com informações da assessoria

