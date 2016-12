Shopping divulga ‘leva tudo’ com produtos com até 70% de desconto

A partir desta terça-feira (3), o Manaus Plaza Shopping promove a segunda edição do ‘Leva Tudo Plaza’ e promete zerar o estoque com produtos de 10% a 30% de desconto. Os clientes podem aproveitar a ação até o dia 15 de janeiro.

A Darco Modas vai oferecer descontos de 10 até 40% de descontos; a sapataria feminina Par Perfeito, de 10% a 70% de desconto; a Moda Jovem – loja Shape House com até 30%; a loja de acessórios Ki Chik vai dar descontos de 20% a 50%; Luda Dede Presentes com 30%; a Comepi Cosméticos com descontos de 10% a 30% e a Giz Magic vai dar desconto de 20% a 50%.

De acordo com a gerente de Marketing, Luciana Carvalho, a oportunidade de aproveitar os melhores produtos e os melhores descontos em um único lugar com conforto e segurança. “Além de levar para casa aquele produto que já estava sendo pesquisado pelo consumidor e ter a chance de fazer render os investimentos”, afirmou a gerente.

O horário de funcionamento de segunda a sábado é das 10h às 22h, e no domingo a praça de alimentação funciona das 11h às 21h e as lojas das 14h às 20h.

Com informações da assessoria