Shopping de Manaus presenteia clientes com concertos natalinos diariamente

De 1 a 23 de dezembro, o Manauara Shopping, vai contar com exibições diárias, às 19h, do concerto “O Natal Ganha Vida”, em comemoração às festas de final de ano. As apresentações serão em frente à árvore de Natal do shopping, que está montada no piso Castanheiras.

O espetáculo, totalmente gratuito e com direção artística da coreógrafa Fernanda Chamma, levará ao público o som de músicas tradicionais executadas ao vivo, paradas e shows coreografados com jovens talentos do ballet e do teatro musical.

A produção do espetáculo está a todo vapor há pelo menos três meses, com a realização de ensaios e confecção de figurinos.

“A proposta deste ano é comemorar o Natal com uma atração que emocione toda a família. Como as apresentações serão diárias, não faltarão oportunidades para que o público assista o espetáculo”, afirmou o superintendente do Manauara Shopping, Rodrigo Galo.

Além disso, o Manauara Shopping está recebendo, diariamente, a presença de quem não pode faltar no Natal: o próprio Papai Noel.

Com informações da assessoria