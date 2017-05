Shopping de Manaus inaugura primeiro’estacionamento para maridos’

Fazer compras é um hábito que para muitas mulheres é sinônimo de prazer. Já para muitos homens… Por isso, o Amazonas Shopping inaugurou um espaço para maridos e namorados aguardarem suas companheiras enquanto elas vão as compras. O local foi batizado de “estacionamento de maridos”.

O espaço fica localizado no primeiro andar do centro de compras e foi preparado especialmente para deixar a espera dos maridos mais confortável e prazerosa. O “estacionamento de maridos” conta com sofás, TV, acesso à internet e tomadas para recarregar o celular.

Segundo o superintendente do Amazonas Shopping, Eduardo Zucareli, várias pesquisas comprovam que as mulheres costumam ser mais detalhistas e pesquisar mais antes de efetuar uma compra, o que muitas vezes pode levar horas. Já os homens são mais objetivos. “As mulheres cada vez mais tem poder de decisão em uma compra. A proposta desse espaço é que elas possam aproveitar a ida ao shopping para fazer todas as suas atividades sem que os acompanhantes fiquem entediados com a espera”, explicou.

Então, mulheres, se o maridão ou namorado reclamar que você sempre demora nas compras, já sabe onde deixá-lo confortável enquanto vai as compras.

Com informações da assessoria.

EM TEMPO