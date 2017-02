Shopping da Zona Oeste promove exposição de fantasias e realiza baile carnavalesco

Carnaval é sinônimo de alegria, cores e música. E é nesse ritmo que o Shopping Ponta Negra, localizado na Zona Oeste, vai se transformar no ambiente ideal para quem quer entrar na folia. A programação começa neste sábado (11), com a abertura da Exposição Fantasias de Luxo, dos carnavalescos José Machado e Júnior Charcha, que poderá ser visitada até o próximo dia 19.

“O público poderá conferir todo o símbolo do glamour das festas carnavalescas”, adianta a gerente de marketing do shopping, Karla Henderson. Sete belas fantasias originais estarão expostas no piso L2.

Quem gosta de música e dança, não pode perder o aulão de carnaval, especialmente preparado pela Academia Fórmula, que será realizado no dia 18. Zumba e ritmos diversos darão o tom da festa, aberta ao público, na praça central que fica no piso L1, a partir das 10h. “E, para coroar esse grande evento, teremos a participação, no final do aulão, da escola de samba Grande Família”, anuncia a gerente.

E como carnaval é uma festa curtida pelas crianças, elas terão a oportunidade de participar da ação “Folia no Mall”, de 25 a 28 de fevereiro, com oficinas diversas relacionadas ao tema, sob o comando dos artistas da Companhia Trilhares. As atividades serão realizadas das 17h às 20h.

Os pequenos aprenderão a fazer pinturas artísticas e a confeccionar máscaras de época. “Haverá um Espaço Baby permanente e show musical de colombinas sempre às 18h30, seguido de fanfarra e cortejo nos corredores do mall”, adianta Karla. Para entrar na brincadeira, não é preciso pagar nada.

Será dedicado às crianças também o evento de encerramento da temporada carnavalesca no Shopping Ponta Negra. No dia 27 de fevereiro, às 16 h, elas terão um típico baile de carnaval infantil, com direito a concurso de fantasias. O acesso ao evento será por meio da troca de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no shopping pelos responsáveis das crianças, no valor de R$ 100 ou mais, que darão direito a um par de ingressos.

Não será obrigatório, mas quem quiser também pode colaborar com entidades de assistência, doando 1 kg de alimentos não perecível que o shopping fará chegar aos que estejam necessitando. “Com isso, além de promovermos a diversão dos frequentadores do shopping, poderemos proporcionar a eles a oportunidade de ajudar os que estão precisando”, frisa Karla Henderson.

Com informações da assessoria