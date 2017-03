Shopping comemora Dia da Mulher com oficinas de beleza

Para marcar as comemorações ao Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8 de março, o Manaus Plaza Shopping promove nos dias 08, 09 e 10 de março, o Plaza Moda e Beleza 2017. O evento contará com oficinas com vagas limitadas e sorteios de sessão de bronzeamento natural.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente no SAC do Manaus Plaza Shopping, localizado em frente a loja TVlar, no valor de R$ 15. As vagas são limitadas por oficina.

Ao todo serão seis oficinas sobre automaquiagem, cores inovadoras de esmaltação, coloração pigments e mechas para os cabelos, além de boom do momento: a arte de embelezar as sobrancelhas com henna, micropigmentação e aplicação de cílios russos, um dos serviços mais pedidos pelo público feminino nos salões de beleza da cidade.

As ações serão oferecidas oficinas especiais por profissionais, com atividades voltadas para a moda e beleza, a partir das 16h, na Para de alimentação localizada no 2º piso do shopping.

A gerente de marketing, Luciana Carvalho, adianta o sorteio de brindes e produtos e serviços somente para as inscritas.

“Pretendemos levar as tendências desse universo feminino para todas as homenageadas inscritas para ficarem ainda mais satisfeitas com a sua imagem”, finaliza.

Serão sorteados 10 bronzeamentos naturais para todos os tons de pele, com biquínis de fita, banho de lua e esfoliação e tratamento pós- sol completo, fornecido pela empresa Pele & Bronze.

“Cada sessão receberá todo o cuidado devido, um estudo prévio de cada tipo de pele para que a sessão seja um sucesso”, afirma a proprietária Narjara Iannuzzi.

