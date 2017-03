Shopping apresenta espetáculos em projeto ‘A Escola Vai ao Teatro’

“A Escola Vai ao Teatro 2017” é um projeto que proporciona arte e cultura para alunos da rede pública de ensino, onde são apresentados espetáculos gratuitos com apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet. Pela terceira vez, o Teatro Manauara é palco do projeto e inicia as sessões nesta terça-feira (21), em dois horários: 9h e 15h.

Além dos espetáculos apresentados hoje, haverá sessões na quarta (22) e quinta-feira (23), além dos dias 3 e 6 de abril.

As peças teatrais contêm cunho educacional, defendendo o direito das crianças e dos adolescentes, abordando temas como saúde, meio ambiente, arte, abuso infantil e assuntos essenciais para a proteção do menor.

Sob comando da Cia Interarte e textos de Roger Barbosa, estão na programação ‘O Invasor’, ‘Comer para Viver’, ‘Segredos’, ‘Jogos Vitais’ e ‘O Colorido das Palavras’.

Como participar

A primeira semana de inscrições foi um sucesso, esgotando rapidamente o número de participantes que terão ingressos e transportes gratuitos (escola – teatro – escola).

Ainda há vagas para as apresentações teatrais, sem direito ao transporte. As escolas interessadas poderão realizar as inscrições diretamente no Teatro Manauara, localizado no Piso Buriti, do Manauara Shopping, de 10h às 12h e 14h às 17h, para assim, realizarem o agendamento de acordo com a temática escolhida e faixa-etária, o que dará direito aos ingressos gratuitos para as encenações.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3342 8032.

Programação

DATA ESPETÁCULO TEMÁTICA FAIXA ETÁRIA

21 de março O Invasor Meio Ambiente 6 a 12 anos

22 de março Comer para Viver Qualidade de vida e alimentação saudável 6 a 12 anos

23 de março Segredos Respeito a diversidade e Bullying 11 a 18 anos

03 de abril Jogos Vitais A importância da arte na vida das pessoas 11 a 18 anos

06 de abril O Colorido das Palavras Direito da Criança 6 a 12 anos

Com informações da assessoria