Sheherazade e Danilo Gentili negam que estejam em um relacionamento

Rachel Sheherazade e Danilo Gentili negaram, nesta quarta-feira (28), que estejam em um relacionamento. Na última terça (27), circulou a informação de que os dois poderiam estar juntos.

Em entrevista ao ‘Morning Show’, da rádio Jovem Pan, Sheherazade disse que tem posicionamentos muito parecidos com os de Gentili, seu colega no SBT, mas afirmou que isso não significa que eles estejam em um relacionamento.

“Eu não costumo comentar esse tipo de fofoca, mas, em consideração ao pessoal do ‘Morning Show’, só tenho dizer que não exista nada além de amizade”, declarou.

“Somos amigos, colegas de trabalho e temos valores e pensamentos políticos bem parecidos, mas não temos qualquer relação amorosa. Estou em um divórcio e focada nisso”, completou a jornalista, que, em junho, encerrou o casamento de 12 anos com Rodrigo Porto.

Gentili também negou que haja algum romance e disse ter encarado a situação como uma piada. “Eu comecei a dar risada quando li. Obviamente, isso aí é boato. Sou amigo da Sheherazade, conheço os filhos e o ex-marido dela. Ela é minha amiga, mas é um boato”, declarou.

