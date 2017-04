Shake de camu-camu pode ser eficaz no combate ao câncer

Nativo da Amazônia brasileira, mas pouco conhecida em Manaus, o fruto camu-camu que apresenta diferentes compostos bioativos, vem sendo a proposta de uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), na criação de um produto alimentar, que poderá retardar ou prevenir várias doenças, tais como diabete, cardiovasculares e cânceres. Em estudo há dois anos, o shake de camu-camu, já testado em animais, apresentou resultados satisfatórios.

A mestranda e idealizadora do produto, Gabriela Murta, revelou que a proposta inicial foi elaborar um produto à base do fruto amazônico pouco difundido ainda no Brasil e no Amazonas, mas bastante conhecido no mundo, em especial no Japão e no Peru, onde já ocorrem pesquisas com a fruta. Além disso, o objetivo da pesquisa é promover um alimento que pudesse ser utilizado como coadjuvante em doenças crônicas ou síndrome metabólico.

“É importante lembrar que esse produto não é medicamentoso. Ele auxilia para tentar minimizar os impactos de pessoas que desenvolvem essas patologias”. Seguindo a linha dos alimentos ricos em proteínas, mas desconhecidos pela maioria da população, o doutor e pesquisador do Inpa, Valdely Kinupp, vem apostando cada vez mais em plantas alimentícias não convencionais, muitas vezes classificadas como matos, para enriquecer com custo quase zero a mesa do amazonense.

Kinupp explica que atualmente ao menos 351 espécies de plantas da Amazônia, do serrado e da mata atlântica, foram avaliadas por ele. Os resultados obtidos nas pesquisas, mostram claramente que as plantas possuem riqueza em elementos raros na nutrição atual do brasileiro, principalmente na alimentação ultra processada, como o açúcar refinado, arroz, e outros alimentos carentes de proteínas.

Entre as novidades está a urtiga, planta rica em micronutrientes como boro, cobalto, ferro, cálcio, potássio e fibras dietéticas e pigmentos. “A pesquisa se concentra na busca dessas plantas, frutas, hortaliças e condimentos, das quais as pessoas acham que são matos e que, portanto, não são cultivadas e manejadas”, disse o biólogo e pesquisador Kinupp.

Gerson Freitas

EM TEMPO