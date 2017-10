Sexta-feira 13 tem ‘Floresta Encantada’ no clube da Assinpa, no Aleixo 

A 10ª edição do festival “Floresta Encantada” acontece nesta sexta-feira (13), a partir das 20h, no clube da Associação dos Funcionários do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Assinpa), na avenida da Lua, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Seis atrações subirão ao palco do evento, entre elas a banda Ayahuasca lançando o seu mais novo CD “Árvore da Pedra”.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 30 nos seguintes endereços: GorillaTabacaria & Headshop, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Coroado, Zona Leste; Amnésia Tabacaria, na avenida Leonardo Malcher, bairro Centro, Zona Sul; e nas duas Revolution Tabacaria da Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul; e na avenida das Torres, Zona Norte.

Leia também: Espetáculo “Um Sonho de Natal na Floresta Encantada” acontece neste domingo

Informações sobre a venda dos ingressos podem ser obtidas pelos números: (92) 99167-3516 – Denny Rohoman, (92) 98242 8893 -Mauro Alves, (92) 98137-7504 – Bruno Soares e (92) 98802-6250 – Lucas Simonete, ou pelo e mail: www.ingresse.com/festivalflorestaencantada2017.

Festival

O evento foi realizado pela primeira vez em outubro de 2006, tendo como objetivo o lançamento do CD (Demo) da banda Ayahuasca. Na época, o festival atraiu, aproximadamente, 2 mil pessoas em um clima de descontração e consciência ambiental.

“Floresta Encantada” é baseado na conscientização ecológica, nos sons e cores da floresta, suas lendas sobrenaturais e na música diferente e contagiante que aqui se produz. Todos os esforços serão focados dentro do tema de preservação ambiental, desde os impressos, com papel reciclado, até a decoração do evento com matéria prima residual.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival cultural “Miga Sua Lôca” será realizado no Centro Histórico de Manaus

Apresentações criativas marcam segunda noite do 18º Festival Folclórico de Presidente Figueiredo

Artistas mantêm viva tradição folclórica do Amazonas durante festival em Figueiredo