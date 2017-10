Sexta-feira 13 em Manaus: rock, festa à fantasia e mais

A sexta-feira 13 está recheada de programações para você fugir do azar. O clima de Halloween invade o bar Jack ‘n’ Blues antecipadamente. Localizado na rua Pará, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, o evento abre a temporada com o “JackWeen” ao som das bandas Bates Motel e Lótus. Quem estiver vestido à caráter poderá participar do concurso de fantasias, com direito a um prêmio surpresa. O couvert artístico custa R$ 20 e reservas antecipadas podem ser obtidas pelo telefone 99497-4115.

No sábado (14), a festa continua com o show da banda Overload, ás 23h30. Os covers que a banda fará vão de Journey a Van Halen, passando por Bon Jovi e A-ha, fechando com Katy Perry e Bruno Mars. O couvert também será no valor de R$ 20 nesse dia.

Os roqueiros de plantão estão sempre à procura de especiais que acontecem nas principais casas noturnas do gênero em Manaus. Dessa vez, o Sindicato BBQ-Drinks resolveu inovar e oferecer a esse público dois especiais na noite desta sexta (13). A banda Loyal vai comandar o “Made In England”, tocando sucessos de bandas inglesas. Em seguida, a Destilados agita com “Alanis & Roxette”, cantando clássicos desses dois ícones da década de 90. A casa está localizada na Rua Maceió, no Vieiralves, e abre as portas a partir das 18h. As bandas começam a se apresentar às 22h, com entrada no valor de R$ 20. Para informações ou reservas antecipadas de mesa está disponível o número: (92) 98408-3013.

A primeira edição do Halloween da “Moose Lounge” promete ser inesquecível. Até mesmo os supersticiosos não vão ficar em casa na sexta-feira (13), porque as atrações da festa estão imperdíveis. Eduardo Dornellas, Japinha & Siane e Kadu Almeida sobem ao palco do ‘Arena Pub’ a partir das 22h.

A casa noturna fica na entrada do shopping Arena Mall, na Av. Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro. Todos tem acesso livre até 23h. A entrada com “rolha” (1L de Whisky ou Vodka) vai custar R$ 30 até ás 23h também. Após esse horário, os ingressos serão nos valores de R$ 30 (pista) e R$ 50 (Área VIP).

A casa de rock Porão do Alemão tradicionalmente comemora a sexta-feira 13. O especial da data comemora com o especial Rage Against The Machine, banda de rock da Califórnia famosa pelas letras progressistas. Para garantir a diversão da noite, a casa também oferece o desafio do Chopp de Metro, Roleta Porônica e mais. O ingresso é liberado até as 22h, mas quem chegar fantasiado não paga entrada a noite inteira. Para quem chega depois, o ingresso passa a custar R$ 30 (pista) e R$ 60 (VIP).

