Sexta-feira 13 com estreia de filmes de terror, drama, comédia e animação em Manaus

Nesta sexta-feira (13) tem estreia de 4 filmes em Manaus. “A morte te dá parabéns”, novo filme dirigido por Christopher Landon; e duas produções nacionais: “Entre irmãs”, protagonizado pelas atrizes Marjorie Estiano e Nanda Costa; “Como se tornar o pior aluno da escola”, com participação de Danilo Gentili; e As aventuras do Capitão Cueca (animação).

Os filmes estarão em cartazes nos cines PlayArte, do Manauara Shopping, avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul; UCI , do Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte; Kinoplex Amazonas, do Amazonas Shopping, avenida Djalma Batista, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul; e Cinépolis, do Manaus Plaza Shopping, bairro Chapada, Zona Centro-Sul.

A morte te dá parabéns

Uma jovem universitária chamada Tree (Jessica Rothe) morre de uma forma assustadora e acorda na manhã seguinte ao dia em que morreu. Em um primeiro momento, ela pensa estar vivendo um grande déjà-vu, mas logo percebe que as coisas são mais sérias

12h20, 14h50, 17h15, 19h40 e 22h10.

Exibição: PlayArte Manauara (legendado) 2D às

Entre Irmãs

Protagonizado pelas atrizes Marjorie Estiano e Nanda Costa, que interpretam Emília e Luzia, respectivamente. O filme conta a história de duas irmãs que vivem no sertão pernambucano na década de 1930.

Exibição: Sumaúma Park Shopping às 14h10, 17h30 e 20h50.

Como se torna o pior aluno da escola

Os jovens Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel) encontram um caderno repleto de dicas que ajuda o leitor a se tornar o “pior aluno da escola”. Danilo Gentili encabeça o elenco de apoio da comédia.

14h15,

16h30,

18h45 e

21h.

Exibição: Kinoplex Amazonas às

As aventuras do Capitão Cueca – o Filme

Narra a história Jorge e Haroldo, duas crianças que em meio ao seu ensino fundamental são amigos inseparáveis. Eles são os que a todo momento pregam peças e fazem gracinhas querendo tornar a vivência escolar mais suportável por todas as crianças e romper com a lógica repressora do ambiente escolar.

Exibição: Manaus Plaza Shopping (Dublado) 2D às 15h15 e 17h15; 3D às 15h30, 17h30 e 19h45.

Tainá Benevides

EM TEMPO

