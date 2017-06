Sexóloga esotérica dá dicas para criar dia dos namorados inesquecível

Transformar a comemoração do Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho, em um autêntico ritual – essa é a sugestão da sexóloga holística Virgínia Gaia para pessoas interessadas em consolidar o relacionamento e apimentar a vida íntima para reavivar a chama da paixão e do desejo. Virginia, que também é astróloga e taróloga, associa ao seu trabalho de coaching de relacionamento e sexualidade conhecimentos de práticas como a magia sexual, um conjunto de técnicas que reúne elementos orientais do tantra e do yoga com o conhecimento esotérico ocidental.

“A comemoração do Dia dos Namorados constitui o que, no ocultismo, podemos chamar de egrégora, que é quando temos um número de pessoas direcionando seu desejo para uma mesma finalidade”, diz ela. “Por isso, celebrar a data é importantíssimo, mas também é preciso administrar a ansiedade e intensificar a vontade para obter uma experiência efetivamente mágica”.

Virgínia acabou orientando pessoas para a data no contexto de seus atendimentos de coaching, astrologia e tarô, para ajudá-las a promover rituais realmente significativos para elas e seus parceiros. “Os resultados foram tão positivos para as pessoas que resolvi oferecer uma sessão de coaching dirigido especialmente para o Dia dos Namorados para quem deseja fazer algo muito marcante, mas não sabe muito bem o quê”, conta ela. “Muitas pessoas fazem perguntas, por exemplo, sobre brinquedos, cosméticos e acessórios sexuais, que, como a própria medicina reconhece, podem contribuir efetivamente para aumentar o prazer a dois, e sobre a relação entre a sexualidade e a espiritualidade.”

Para um Dia dos Namorados marcante e compensador, a preparação começa pela análise do estilo pessoal de cada um dos parceiros e das maneiras de tirar melhor proveito do astral do momento. “Este ano, o céu está particularmente propício para a comemoração do Dia dos Namorados”, comenta Virgínia. O planeta Júpiter, em movimento retrógrado no signo de Libra desde fevereiro, volta ao trânsito direto poucos dias antes da grande comemoração, e Vênus, regente dos relacionamentos, estará domiciliado no signo de Touro.

“A sensibilidade tátil estará favorecida e quem curte cosméticos sensuais, como óleos de massagem e lubrificantes, pode apostar neles sem hesitar”, diz ela. Além disso, a Lua, em Capricórnio, fará conjunção com o sexy e misterioso planeta Plutão. “É claro que tudo depende do gosto de cada um, mas, do ponto de vista astrológico, as lingeries de cores fortes ou com um toque de fetiche são uma boa pedida este ano.”

“Na magia sexual, assim como no sexo tântrico, a troca que acontece entre um casal é um processo alquímico”, diz Virgínia. Por isso, seus benefícios vão além de apimentar a vida sexual, promovendo o autoconhecimento, a expansão da consciência e a sensação de bem-estar em todas as áreas da vida – além, é claro, de melhorar e aprofundar o relacionamento. “A energia sexual é a nossa energia vital”, conclui.

