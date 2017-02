Setrab anuncia novos mutirões para emissão de CTPS em todo o AM

Por conta da grande procura pela primeira e segunda via da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), tanto na capital, quanto no interior do Amazonas, o titular da Secretária de Estado do Trabalho (Setrab), Breno Ortiz, anunciou, nesta quinta-feira (2), que novos mutirões de cidadania serão realizados em todo o Estado para atender às necessidades da população em relação a obtenção do documento.

A decisão surgiu após os órgãos do trabalho verificarem que no mutirão, realizado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Amazonas (SRTE-AM) no último fim de semana, houve uma grande procura pelo serviço. No total, foram disponibilizadas 300 senhas para atendimento, mas o limite foi excedido ainda nas primeiras horas da manhã. Mais de mil pessoas foram ao local em busca da emissão da CTPS.

Uma reunião realizada, nesta tarde, reuniu representantes da SRTE-AM, Setrab-AM, Sine Amazonas e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Breno Ortiz explicou que as ações de cidadania serão realizadas em conjunto com os órgãos ao longo de todo o ano.

“A princípio vamos atender, de imediato, os municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM) e, posteriormente, Tabatinga e Parintins. O primeiro será Manacapuru (distante 69 km de Manaus), que receberá a ação ainda na primeira semana de março”, anunciou Ortiz.

Os dias e horários das ações ainda não foram revelados, mas a Setrab informou, por meio da assessoria de comunicação, que o atendimento será feito com a distribuição de senhas logo no início dos trabalhos. O órgão destacou ainda que todas as pessoas que procurarem pelo serviço serão atendidas, independentemente do número de senhas. Para a entrega do documento, a Setrab marcará uma nova data onde será realizado um novo mutirão para entregar as CTPSs. A entrega ocorrerá no mesmo local onde houve a solicitação.

De acordo com o coordenador do Sine Amazonas, Arilson Vieira, o objetivo é ampliar a emissão de CTPS de forma considerável.

“Esperamos alcançar no final deste ano um total de 80 mil emissões. Em 2016, somente o posto central do Sine, localizado na avenida Joaquim Nabuco, Bairro Centro, Zona Sul de Manaus, emitiu 20 mil Carteiras de Trabalho”, relatou.

Os documentos necessários para solicitar a CTPS são o Registro Geral (RG), Certidão de Nascimento ou de Casamento, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Comprovante de Residência. O cidadão deve apresentar a documentação original e cópia. Para a segunda via é necessário apresentar todos os já citados mais a cópia da 1ª via da CTPS. Em alguns casos, como extravio, perda ou roubo, é obrigatório apresentar o Boletim de Ocorrência (B.O).

Isac Sharlon

EM TEMPO